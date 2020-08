Warszawski maraton odwołany przez Covid-19? Nic podobnego! Co prawda ten będzie inny niż pozostałe, bo biegacze będą rywalizować na pięciokilometrowej trasie, robiąc okrążenia, ale najważniejsze jest to, że impreza się odbędzie. Nie każdy będzie miał jednak okazję, aby wziąć w niej udział. Liczba miejsc jest ograniczona do tysiąca.

Reklama