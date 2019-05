Po korekcie na drugiej pozycji sklasyfikowano Francuza Arnauda Demare'a (Groupama-FDJ), a na trzeciej Niemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe). Szóste miejsce zajął reprezentujący Włochy i polską grupę CCC Jakub Mareczko.

Płaski poniedziałkowy etap nie należał do pasjonujących. Niewiele po starcie na ucieczkę zdecydował się Japończyk Sho Hatsuyama (Nippo Vini Fantini Faizane), ale jego przygoda skończyła się, gdy do mety pozostawało jeszcze ponad 70 km.

Na pięć kilometrów przed końcem odcinka doszło do kraksy, w której jednak nie ucierpieli zawodnicy walczący o zwycięstwo w całym wyścigu. Pierwszy linię mety minął Viviani, ale sędziowie zdyskwalifikowali go za niebezpieczny manewr na finiszowej prostej.

W czołówce klasyfikacji generalnej nie zaszły zmiany. Liderem nadal jest Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma), który o 19 sekund wyprzedza Brytyjczyka Simona Yatesa (Mitchelton-Scott). Szóste miejsce ze stratą 33 s zajmuje Rafał Majka (Bora-Hansgrohe).

29-letni Polak ściga się w Giro d'Italia po trzyletniej przerwie. Poprzednie wyścigi zawsze kończył w pierwszej dziesiątce: był siódmy (2013), szósty (2014) i piąty (2016).

We wtorek kolarze będą mieli do przejechania 235 km z Orbetello do Frascati. Rywalizacja w 102. edycji Giro zakończy się 2 czerwca w Weronie etapem jazdy indywidualnej na czas.

Wyniki 3. etapu, Vinci - Orbetello (220 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates) 5:23.19

2. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ)

3. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

4. Matteo Moschetti (Włochy/Trek-Segafredo)

5. Giacomo Nizzolo (Włochy/Dimension Data)

6. Jakub Mareczko (Włochy/CCC)

7. Davide Cimolai (Włochy/Israel Cycling Academy

8. Manuel Belletti (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec)

9. Christian Knees (Niemcy/INEOS)

10. Sacha Modolo (Włochy/EF Education First)

...

19. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

81. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 46

125. Kamil Gradek (Polska/CCC) 2.01

127. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 10:21.01

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 19 s

3. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 23

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 28

5. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 28

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 33

7. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 39

8. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida) 40

9. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 42

10. Victor de la Parte (Hiszpania/CCC) 45

...

85. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 2.50

128. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.51

164. Kamil Gradek (Polska/CCC) 16.24