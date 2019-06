Kandydaturę zaprezentował prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Była to jedyna kandydatura i została zaaprobowana jednogłośnie. Jak powiedział przewodniczący EOC Słoweniec Janez Kocijancic miasto Kraków i region mają bogatą infrastrukturę sportową, którą można będzie wykorzystać podczas Igrzysk.

Drugie igrzyska organizuje stolica Białorusi - Mińsk. Pierwsze odbyły się cztery lata wcześniej w azerbejdżańskim Baku.

- Powierzenie nam organizacji Igrzysk Europejskich za cztery lata, to doskonała promocja nie tylko Krakowa i Regionu Małopolski. Jestem ponadto niezwykle ucieszony, że za naszymi igrzyskami opowiedziały się podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EOC wszystkie narodowe komitety olimpijskie wchodzące w jego skład - powiedział PAP prezes Kraśnicki.

Polski Komitet Olimpijski otrzymał listy intencyjne podpisane przez Prezydenta Miasta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczące ich gotowości do podjęcia się roli współgospodarzy tej imprezy i na tej podstawie w dniu 31 maja zgłosił kandydaturę Krakowa i Regionu Małopolska do EOC. Podjęta w Mińsku decyzja rozpoczyna prace przygotowawcze do trzecich Igrzysk Europejskich 2023.

Kolejnym etapem prac związanych z organizacją igrzysk za cztery lata będzie opracowanie ich programu i powołanie przez EOC Komisji Koordynacyjnej nadzorującej przygotowania do tej imprezy.

Impreza w Mińsku, w której startuje ponad 4000 sportowców, rozpoczęła się 21, a zakończy 30 czerwca. Zawody pierwotnie mieli zorganizować Holendrzy, ale rosnące koszty przygotowań zmusiły ich do rezygnacji.

Igrzyska, na mniejszą skalę niż ogólnoświatowe, mają od dawna Azja i Brytyjska Wspólnota Narodów. Niedawno przyszła kolej na Europę. W inauguracji imprezy w Baku biało-czerwoni zdobyli dwadzieścia medali, dwa złote, osiem srebrnych i dziesięć brązowych.

"Termin zgłaszania kandydatur na gospodarza trzeciej edycji Igrzysk Europejskich w 2023 roku minął 31 maja i EOC z przyjemnością potwierdził, że wpłynęła jedna oferta od Polskiego Komitetu Olimpijskiego - wspólna propozycja Miasta Krakowa i Regionu Małopolski" - napisano wówczas na oficjalnej stronie internetowej EOC.