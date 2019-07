Agencja, powołując się na źródła w prefekturze, podkreśla, że opinia taka nie jest zakazem. Przekazaliśmy mu list, w którym wydaliśmy nieprzychylną opinię na temat jego planów" - powiedział rozmówca AFP. "Wiemy, że ze strony DGAC (Generalnej Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego) dostał pozwolenia - dodano.

Przedstawiciel prefektury poinformował ponadto, że opinia jest negatywna ze względu na "zagrożenia w tej strefie". To niezwykle niebezpieczny obszar, nie byliśmy pewni, czy może przelecieć nad kontenerowcami - wyjaśnił rozmówca AFP, wskazując na duży ruch statków w Cieśninie Kaletańskiej. Dodał, że Zapatę poproszono, by w razie decyzji o przeprawie nad La Manche uprzedził ośrodek monitorowania i ratownictwa CROSS, by służby mogły go śledzić i odpowiednio zareagować w przypadku zagrożenia.

Franky Zapata chce po 110 latach powtórzyć wyczyn Louisa Bleriota, który jako pierwszy w historii przeleciał kanał La Manche - samolotem jednopłatowym. Aby tego dokonać, konieczne będzie tankowanie flyboarda w locie, czego dotychczas nie praktykowano.

Wynaleziony przez Zapatę flyboard, to fruwająca platforma pozwalająca na wykonywanie akrobacji w powietrzu i w wodzie. Może osiągać prędkość do 190 km na godzinę; po jednym tankowaniu lata około 10 minut.

Zapata wzbudził zaciekawienie na całym świecie, gdy przed kilkoma dniami jako "latający żołnierz" frunął na flyboardzie nad Paryżem podczas defilady wojskowej zorganizowanej 14 lipca z okazji francuskiego święta narodowego.