Trzecie miejsce, ze stratą 36 sekund, zajął Belg Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Po 13. etapie Alaphilippe powiększył do 1.26 przewagę nad Thomasem. Na trzecią lokatę awansował Holender Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), którego strata do prowadzącego Francuza wzrosła do 2.12.

Był to jedyny w tegorocznej edycji etap jazdy indywidualnej na czas.