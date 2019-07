Kielczanie to hegemon męskiej piłki ręcznej w Polsce od wielu lat. 16-krotnie wywalczyli już mistrzostwo i Puchar Polski. Wygrali osiem ostatnich edycji krajowych rozgrywek, a PP zdobywają niezmiennie od 2009 roku. Zdobycie obu tych trofeów do podstawowy cel na najbliższy sezon.

To tylko pozornie wydaje się łatwe. Z roku na rok liga jest mocniejsza, jest coraz więcej młodych, zdolnych trenerów, którzy wykonują świetną pracę. Oczywiście, że wszyscy stawiają nas w roli faworyta, ale nikt nie da nam tytułu za darmo, musimy go wywalczyć – powiedział szkoleniowiec kieleckiej drużyny.

Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów to celem jest awans do najlepszej czołowej ósemki tych prestiżowych rozgrywek.

To nasz obowiązek, a marzeniem będzie jak zwykle Final Four. W tym roku już byliśmy w Kolonii. Co prawda nie wygraliśmy tam żadnego spotkania, ale doświadczenie, które zdobyli szczególnie młodzi zawodnicy, zaprocentuje w przyszłości – zapewnił Dujszejbajew, który od początku przygotowań duża wagę przywiązuje do zagadnień taktycznych.

W drużynie, podobnie jak i rok temu, doszło do sporych zmian. Zespół opuściło sześciu zawodników, m.in. Michał Jurecki i Luka Cindric. Szeregi mistrza Polski zasilili natomiast bramkarze Niemiec Andreas Wolff z THW Kiel i Mateusz Kornecki (Górnik Zabrze), środkowy rozgrywający Chorwat Igor Karacic (Vardar Skopje), lewi rozgrywający Turek Doruk Pehlivan (Fivers Margaretten Wiedeń) i Tomasz Gębala (Orlen Wisła Płock), francuski obrotowy Romanic Guillo (HBC Nantes), a z wypożyczenia z Celje Pivovarna Lasko wrócił Czarnogórzec Branko Vujovic, grający na prawym rozegraniu.

Kiedy co roku masz młodszy zespół, zawsze jest więcej możliwości do trenowania. Dużo zmian będziemy mieć zwłaszcza w obronie po odejściu Michała Jureckiego i Marko Mamica. Dlatego od początku musimy pracować bardzo mocno nad taktyką. Ale będziemy też kładli duży nacisk na przygotowanie fizyczne i dlatego jestem wdzięczny, że klub zatrudnił trenera Krzysztofa Palucha. W pracy z bramkarzami będzie pomagał z kolei Sławomir Szmal – tłumaczył kirgiski trener.

W odróżnieniu od lat poprzednich w przygotowaniach do sezonu nastąpiło sporo zmian. M.in. kielczanie wyjadą na zgrupowanie do Arłamowa, gdzie przebywać będą od 8 do 17 sierpnia.

Po powrocie drużyna rozegra kilka gier kontrolnych, ale sparingpartnerzy nie są jeszcze znani.

Rozgrywki ekstraklasy kielczanie zainaugurują w ostatni tydzień sierpnia meczem we własnej hali ze Stalą Mielec. W pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzów na początku drugiej dekady września zmierzą na wyjeździe z niemieckim THW Kiel.