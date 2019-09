W sumie rozegranych zostanie 48 meczów. Faza grupowa (po pięć zespołów w czterech grupach) zakończy się 13 października; ćwierćfinałowe pojedynki odbędą się 19 i 20 października, półfinały 26 i 27, spotkanie o trzecie miejsce 1 listopada, a finał dzień później w Jokohamie.

Do walki o Puchar Świata najlepsi rugbiści przystępują po raz dziewiąty. Impreza, która ma zaledwie 32-letnią historię jest trzecią - po piłkarskich mistrzostwach świata oraz igrzyskach olimpijskich - jeśli chodzi o liczbę widzów przed telewizorami.

Zwycięski zespół otrzyma przechodni, 38-centymetrowy pozłacany Puchar Williama Webba Ellisa, na cześć ucznia szkoły w angielskim mieście Rugby, uważanego za twórcę gry.

Na trofeum wygrawerowane są nazwy reprezentacji, które triumfowały w przeszłości. Pierwszy turniej odbył się w 1987 roku, na terenie Australii i Nowej Zelandii. W finałowym meczu Nowa Zelandia pokonała Francję 29:9. W następnych latach zwyciężały drużyny Australii (1991, 1999), RPA (1995, 2007) i Anglii (2003). Nowa Zelandia na tron powróciła w 2011 roku, a cztery lata później jako pierwsza w historii obroniła tytuł.

Po raz pierwszy idea rozegrania ogólnoświatowych zawodów pojawiła się w latach 50., jednak spotkała się ze sprzeciwem większości krajów zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Rugby (IRFB). Zwolennicy tego pomysłu cel osiągnęli dopiero trzy dekady później.

Powołania tych rozgrywek do życia z perspektywy czasu prawdopodobnie nikt nie żałuje. Tak samo, jak wprowadzenia w 1995 roku w tej dyscyplinie zawodowstwa. O ile przy okazji Pucharu Świata w 1995 roku wpływy wyniosły 42 mln funtów, to 12 lat później było to aż 257 mln. Mecze poprzedniej edycji z trybun oglądała rekordowa liczba blisko 2,5 mln kibiców. Zbliżający się turniej będzie pierwszym rozgrywanym w Azji.

Nowa Zelandia jest zdecydowanym faworytem bukmacherów. Za każdą postawioną złotówkę w przypadku jej triumfu zostanie wypłacone tylko 1,50 zł. Zwycięstwo RPA zostało wycenione na 2,90, natomiast Anglików na 3,40. Najmniejsze szanse daje się Namibii - 2500,00 zł.

W eliminacjach brały udział 93 kraje, w tym Polska. Biało-czerwoni rywalizowali z Portugalią, Holandią, Szwajcarią, Mołdawią i Ukrainą. Wygrali trzy mecze i doznali dwóch porażek.

W 2023 roku Puchar Świata zorganizuje Francja. Poprzednio gospodarzem była w 2007 roku.

Podział na grupy turnieju o PŚ w Japonii:

A - Irlandia, Szkocja, Japonia, Rosja, Samoa

B - Nowa Zelandia, RPA, Włochy, Namibia, Kanada

C - Anglia, Francja, Argentyna, USA, Tonga

D - Australia, Walia, Gruzja, Fidżi, Urugwaj