Zawodowy sport w większości krajów świata zatrzymał się w połowie marca z powodu pandemii koronawirusa. Na COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło ponad 38 tysięcy osób.

To już koniec oczekiwania. Brytyjski sport na żywo wróci w bezpiecznych i dokładnie kontrolowanych warunkach. (...) Teraz to władze każdej z dyscyplin muszą upewnić się, że spełnione są założenia protokołów, oraz zdecydować o terminie restartu - powiedział minister kultury Oliver Dowden.

Pierwszym ważniejszym wydarzeniem będą prawdopodobnie wyścigi konne 2000 Guineas Stakes w Nemarket, planowane na 6 czerwca.

Dowden potwierdził także, że trwają prace nad wznowieniem rywalizacji piłkarskiej ekstraklasy oraz niższych dywizji. Wszystkie mają ruszyć w czerwcu (Premier League 17 czerwca).

To trzeci etap "odmrażania" brytyjskiego sportu. Opublikowany w sobotę protokół nakazuje sportowcom m.in. indywidualną podróż do miejsca zawodów, poddawanie się badaniom pod kątem objawów COVID-19 i zachowywanie odpowiedniego dystansu tam, gdzie to możliwe.