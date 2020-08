Ewan finiszował najszybciej z peletonu. Odważnie zaatakował przy barierce, wyprzedzając Irlandczyka Sama Bennetta (Deceuninck-Quick Step) oraz mistrza Europy Włocha Giacomo Nizzolo (NTT).

Najlepszy z kolarzy polskiej ekipy CCC Włoch Matteo Trentin zajął ósme miejsce. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) ukończył etap ponad pięć minut po głównej grupie.

Sprint był ryzykowny, ale opłacało się. Ogromnie się cieszę, tym bardziej że nasza drużyna jest już mocno przetrzebiona - powiedział Eurosportowi zwycięzca etapu. Już pierwszego dnia wyścigu odpadli z rywalizacji jego koledzy z Lotto Soudal - Belg Philippe Gilbert oraz Niemiec John Degenkolb.

Ewan odniósł czwarte w karierze zwycięstwo etapowe w Tour de France. Trzykrotnie triumfował w ubiegłym roku, gdy debiutował w "Wielkiej Pętli".

W pierwszej części etapu uciekało trzech francuskich kolarzy: Jerome Cousin oraz walczący o punkty do klasyfikacji górskiej Anthony Perez i Benoit Cosnefroy. Dwaj ostatni po rozstrzygnięciu na górskiej premii zrezygnowali z kontynuowania ucieczki. Perez obronił koszulkę najlepszego "górala", ale... nie dojechał do mety. Jak poinformowała jego ekipa Cofidis, złamał obojczyk wskutek zderzenia z jednym z wozów technicznych, który przed nim gwałtownie zahamował. Zawodnik został odwieziony do szpitala w Digne-les-Bains.

Perez samotnie uciekał jeszcze przez ponad 70 km. Peleton doścignął go 16 km przed metą.

We wtorek kolarze pokonają 160-kilometrowy odcinek z Sisteron do Orcieres-Merlette w Alpach.

Wyniki 3. etapu, Nicea - Sisteron (198 km):

1. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal) - 5:17.42

2. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck-Quick-Step)

3. Giacomo Nizzolo (Włochy/NTT)

4. Hugo Hofstetter (Francja/Israel Start-Up Nation)

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo)

7. Cees Bol (Holandia/Sunweb)

8. Matteo Trentin (Włochy/CCC)

9. Bryan Coquard (Francja/Vital Concept)

10. Niccolo Bonifazio (Włochy/Total Direct Energie) ten sam czas

.. 162. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 5.11

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 13:59.17

2. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 4 s

3. Marc Hirschi (Szwajcaria/Sunweb) 7

4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 17

5. Davide Formolo (Włochy/UAE Team Emirates)

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers)

7. Tom Dumoulin (Holandia/Jumbo-Visma)

8. Sergio Higuita (Kolumbia/EF Pro Cycling)

9. Guillaume Martin (Francja/Cofidis)

10. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott) ten sam czas

... 56. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 6.30