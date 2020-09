Roglic odniósł zwycięstwo po dynamicznym finiszu pod górę, wyprzedzając swojego rodaka Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates) oraz Francuza Guillaume'a Martina (Cofidis).

Siódme miejsce zajął zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France Kolumbijczyk Egan Bernal (Ineos Grenadiers), któremu jeszcze na 1,5 km przed metą drogę torował Michał Kwiatkowski.

W czołówce finiszowało 16 kolarzy. Kwiatkowski po wykonaniu swojego zadania zwolnił i ostatecznie był 46., tracąc do zwycięzcy blisko trzy minuty.

Roglic miał kłopoty przed Tour de France. 15 sierpnia poobijał się podczas Criterium du Dauphine, a obrażenia były na tyle poważne, że wycofał się z wyścigu przed ostatnim etapem, mimo że posiadał koszulkę lidera. We wtorek pokazał, że najgorsze ma już za sobą, wygrywając w dobrym stylu pierwszy odcinek z górskim finiszem.

Pokazałem, że wracam do walki. To jest najważniejsze. Z dnia na dzień jestem lepszy, ale wyścig dopiero się rozpoczyna - powiedział zwycięzca ubiegłorocznej Vuelta a Espana. 30-letni Słoweniec, były skoczek narciarski, potwierdził, że słusznie jest zaliczany do grona faworytów "Wielkiej Pętli".

Etap rozstrzygnął się na siedmiokilometrowym podjeździe do mety. Nie był zbyt stromy, ale mocne tempo narzucone przez kolarzy ekip Jumbo-Visma i Deceuninck-Quick Step sprawiło, że czołówka szybko topniała. Ostatecznie przyjechali w niej prawie wszyscy faworyci wyścigu. Stratę 28 sekund zanotował jednak drugi - obok Bernala - lider ekipy Ineos-Grenadiers, triumfator ubiegłorocznego Giro d'Italia Ekwadorczyk Richard Carapaz.

W środę znów do głosu powinni dojść sprinterzy na etapie z Gap do Privas (183 km).

Wyniki 4. etapu, Sisteron - Orcieres-Merlette (160,5 km):

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) - 4:07.47

2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates)

3. Guillaume Martin (Francja/Cofidis)

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic)

5. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step)

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana)

7. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers)

8. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ)

9. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-McLaren)

10. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) ten sam czas

... 46. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 2.54

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 18:07.04

2. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 4 s

3. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 7

4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 11

5. Guillaume Martin (Francja/Cofidis) 13

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 17

7. Tom Dumoulin (Holandia/Jumbo-Visma)

8. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott)

9. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic)

10. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) ten sam czas

... 52. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 9.24