Ganna odniósł drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznej edycji Giro. Był pierwszym liderem po wygraniu otwierającej wyścig jazdy indywidualnej na czas w Palermo. W środę triumfował po samotnej ucieczce, uzyskując na mecie 34 sekundy przewagi nad grupą z faworytami wyścigu.

Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) finiszował na 11. miejscu, a w klasyfikacji generalnej awansował z 11. na 10. pozycję.

Ganna jest trzykrotnym mistrzem świata na torze, we wrześniu w Imoli wywalczył też tęczową koszulkę na szosie w jeździe indywidualnej na czas, ale jeszcze nigdy nie odniósł sukcesu w wyścigu szosowym ze startu wspólnego. W środę na 225-kilometrowym etapie w Kalabrii brał udział w długiej ucieczce, a ostatnie 17 km pokonał samotnie, w deszczu i we mgle, imponując odwagą na zjazdach.

To sukces na otarcie łez dla ekipy Ineos Grenadiers, która już straciła swojego lidera i kandydata do zwycięstwa w Giro - Brytyjczyka Gerainta Thomasa. W poniedziałek triumfator Tour de France z 2018 roku miał ogromnego pecha, ulegając kraksie na odcinku między startem honorowym i ostrym. Przewrócił się o rzucony pod koła bidon, mocno poturbował i podczas etapu kończącego się wspinaczką na Etnę stracił ponad 12 minut do najlepszych. Do wtorkowego etapu już nie przystąpił. Badania wykazały, że ma niewielkie złamanie kości miednicy.

W grupie z faworytami wyścigu nie było dotychczasowego wicelidera Ekwadorczyka Jonathana Caicedo, który stracił ponad 16 minut. Almeida zdobył na mecie czterosekundową bonifikatę i w klasyfikacji generalnej powiększył przewagę nad rywalami. Drugi, ze stratą 43 sekund, jest Hiszpan Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), a na trzecią pozycję awansował Holender Wilco Kelderman (Sunweb).

Wyniki 5. etapu, Mileto - Camigliatello Silano (225 km):

1. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) - 5:59.17

2. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) strata 34 s

3. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick Step)

4. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb)

5. Lucas Hamilton (Australia/Mitchelton-Scott)

6. Jai Hindley (Australia/Sunweb)

7. Harm Vanhoucke (Belgia/Lotto-Soudal)

8. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain-McLaren)

9. Jakob Fuglsang (Dania/Astana)

10. Fausto Masnada (Włochy/Deceuninck-Quick Step)

11. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

... 70. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 13.00

107. Kamil Małecki (Polska/CCC) 22.50

123. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 26.35

143. Kamil Gradek (Polska/CCC) 28.47

Klasyfikacja generalna:

1. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick Step) - 17:06.23

2. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain-McLaren) 43 s

3. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 48

4. Harm Vanhoucke (Belgia/Lotto Soudal) 59

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Trek-Segafredo) 1.01

6. Domenico Pozzovivo (Włochy/NTT Pro Cycling Team) 1.05

7. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 1.19

8. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.21

9. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) 1.26

10. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.32

... 63. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 13.36

113. Kamil Małecki (Polska/CCC) 28.27

129. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 29.44

131. Kamil Gradek (Polska/CCC) 29.04