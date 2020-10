Demare okazał się najszybszy w sprincie przed metą, kończąc etap na czele peletonu przed Australijczykiem Michaelem Matthewsem (Sunweb) i Włochem Fabio Felline (Astana).

"To było coś wspaniałego. Podjazd (rozpoczynający się ok. 2 km przed metą - PAP) był bardzo stromy i straciłem na nim kilka pozycji, ale na krótkim zjeździe wszystko odrobiłem. Nie próbowałem się od razu urwać, tylko powoli przesuwałem się naprzód, a na sam koniec włożyłem w sprint wszystko, co miałem" - relacjonował Demare.

Polskich kolarzy nie było w czołowej dziesiątce. Najlepszy z nich Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 17. miejsce i utrzymał się na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W pierwszej dziesiątce nie nastąpiły zresztą żadne zmiany, ponieważ cała czołówka dojechała w czwartek w peletonie. Almeida, który w okolicach półmetka miał wypadek, zdołał utrzymać 43 s przewagi nad wiceliderem - Hiszpanem Pello Bilbao (Bahrain-McLaren). Trzecie miejsce zajmuje Holender Wilco Kelderman (Sunweb) - 48 s straty. Majka ma czas gorszy od lidera o nieco ponad półtorej minuty.

W piątek na 7. etapie kolarze będą mieli do pokonanie 143 km z Matery do Brindisi. Wyścig potrwa do 25 października.

Wyniki 6. etapu, Castrovillari - Matera (188 km):

1. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ) 4:54.38

2. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

3. Fabio Felline (Włochy/Astana)

4. Sebastian Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates)

5. Davide Cimolai (Włochy/Israel Start-Up Nation)

6. Andrea Vendrame (Włochy/AG2R La Mondiale)

7. Mikkel Honore (Dania/Deceuninck-Quick Step)

8. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

9. Enrico Battaglin (Włochy/Bahrain-McLaren)

10. Jhonatan Narvaez (Ekwador/Ineos Grenadiers)

...

17. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

71. Kamil Małecki (Polska/CCC) strata 42 s

94. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.57

129. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 3.32

134. Kamil Gradek (Polska/CCC) 4.00

Klasyfikacja generalna:

1. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick Step) 22:01.01

2. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain-McLaren) 43 s

3. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 48

4. Harm Vanhoucke (Belgia/Lotto Soudal) 59

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Trek-Segafredo) 1.01

6. Domenico Pozzovivo (Włochy/NTT Pro Cycling Team) 1.05

7. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 1.19

8. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.21

9. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) 1.26

10. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.32

...

68. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 29.38

113. Kamil Małecki (Polska/CCC) 51.29

121. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 57.46

128. Kamil Gradek (Polska/CCC) 1:01.21

(PAP)

mm/ sab/