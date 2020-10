Czterokrotny mistrz świata w pływaniu Daiya Seto został zawieszony do końca roku przez Japońską Federacją Pływacką za to, że miał pozamałżeński romans. Umowę sponsorską natomiast rozwiązała z nim linia lotnicza All Nippon Airways.

Seto, po tym jak przyznał się do romansu, w ubiegłym miesiącu zrezygnował z funkcji kapitana pływackiej reprezentacji Japonii. Reklama Pierwszy start Rikako Ikee od czasu zdiagnozowania u niej białaczki Zobacz również Jest mi bardzo przykro. Cały czas zadaję sobie pytanie, jak mogę za to przeprosić. Myślę, że najlepsze będzie dalsze pływanie z pełną determinacją oraz odzyskanie zaufania rodziny, które ucierpiało w skutek mojego nieodpowiedzialnego zachowania - powiedział Seto. 26-latek specjalizuje się w stylu zmiennym. Złote medale MŚ zdobywał w Barcelonie (2013), Kazaniu (2015) i Gwangju (2019) na 400 m. W Korei Południowej triumfował także na 200 m. W dorobku ma również brązowy medal igrzysk w Rio de Janeiro (2016) na 400 m.