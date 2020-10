Biało–czerwone z Azerkami zagrają w piątek na stadionie stołecznej Polonii, a cztery dni później zmierzą się w Kiszyniowie z Mołdawiankami.

Reklama

„Przed przyjazdem każda zawodniczka i członek sztabu szkoleniowego przeszli test na obecność koronawirusa. Niestety jeden okazał się pozytywny. Zakażona jest Katarzyna Daleszczyk, która nie weźmie udziału w zgrupowaniu” – poinformował PZPN w niedzielnym komunikacie.

To będą kolejne mecze eliminacyjne zespołu trenera Miłosza Stępińskiego po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. We wrześniu Polki dwukrotnie zagrały z Czeszkami, remisując 0:0 na wyjeździe i przegrywając 0:2 w Bielsku-Białej, czym skomplikowały sobie drogę do awansu na mistrzostwa Europy.

Ostatni mecz grupowy polskie piłkarki rozegrają 1 grudnia na wyjeździe z Hiszpankami.

Z powodu kontuzji ze składu wypadła czołowa napastniczka Europy Ewa Pajor z VfL Wolfsburg. Do Mołdawii nie poleci napastniczka Werderu Brema Agata Tarczyńska. Jej klub nie wyraził zgody na tę podróż. Chodzi o to, że zawodniczka po powrocie musiałaby trafić na 10-dniową kwarantannę i nie mogłaby zagrać w meczu Pucharu Niemiec.

Zgody na udział w zgrupowaniu obrończyni Aleksandrze Rompie nie wydał też norweski klub Klepp Elite.

Trener Stępiński nie ukrywał, że po stracie punktów z Czeszkami oba październikowe spotkania jego podopieczne muszą wygrać, by przedłużyć sobie szanse na awans.

Jego zespół miał zacząć eliminacje wyjazdowym meczem z Czechami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone. W efekcie Polki wystartowały do walki o ME od listopadowego – sensacyjnego - bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie. Potem pokonały po 5:0 zespoły Mołdawii w Warszawie i Azerbejdżanu w Baku.

W kwietniu miały rozegrać rewanże z tymi rywalami, a w czerwcu – z Hiszpanią. Eliminacje zostały jednak – z powodu pandemii koronawirusa - przerwane, a europejska federacja przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Finały zostaną rozegrane w dniach 6-31 lipca 2022 w Anglii.

Tabela grupy D: M pkt bramki 1. Hiszpania 4 10 18-1 2. Czechy 5 10 14-5 3. Polska 5 8 10-2 4. Mołdawia 4 3 3-22 5. Azerbejdżan 4 0 1-16