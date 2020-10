Przy pustych trybunach rozegrali swój pierwszy mecz w Lidze Europejskiej piłkarze ręczni Orlen Wisły, którzy we wtorkowy wieczór zmierzyli się z austriackim Fivers. Wszyscy zawodnicy z Wiednia mają w swoich numerach na koszulkach, zgodnie z nazwą klubu, cyfrę 5.

Płocczanie ostatni mecz rozegrali 20 września, nie mieli kiedy wejść w rytm meczowy i przez brak grania, pierwsza połowa w ich wykonaniu była bardzo nierówna.

Podopieczni hiszpańskiego trenera Xaviego Sabate najwyżej prowadzili różnicą dwóch bramek, siedem razy na tablicy pojawiał się wynik remisowy, a raz, w 26. minucie, na prowadzenie 15:14 wyszli goście. Orlen Wisła zdobywała bramki głównie ze skrzydeł, Lovro Mihic i Michał Daszek do przerwy zapisali się w protokole po pięć razy.

Pierwsze dziesięć minut drugiej polowy to pokaz gry Daszka, który w tym okresie trafił do bramki pięć razy, do tego dwa gole dorzucił Przemysław Krajewski i gospodarze prowadzili 24:19. Trener przyjezdnych Peter Eckl musiał poprosić o dwuminutową przerwę w grze.

Jego uwagi na nic się jednak zdały, bo płocczanie wyraźnie złapali rytm gry, w 56. min powiększyli przewagę do dziewięciu goli i spokojnie dokończyli spotkania, wiedząc, że wygrali inauguracyjny pojedynek.

Bohaterem meczu był niewątpliwie Daszek, po rzutach którego bramkarze gości sięgali 13 razy do siatki, a w osiągnięciu przewagi nad rywalami swój udział miał Adam Morawski w bramce gospodarzy.

Mecz 2. kolejki Ligi Europejskiej Orlen Wisła rozegra 27 października z Metalurgiem w Skopje.

Orlen Wisła Płock – Fivers Wiedeń 32:23 (17:15)

Orlen Wisła Płock: Adam Morawski, Ivan Stevanovic - Zoltan Szita 1, Michał Daszek 13, Zoran Ilic 3, Abel Sergio 5, Alvaro Ruiz 1, Lovro Mihic 5, Przemysław Krajewski 3, Jeremy Toto, Niko Mindegia, Leon Susnja 1, David Fernandez, Mirsad Terzic, Predrag Vejin, Philip Stenmalm

Fivers Wiedeń: Wolfgang Filzwieser, Boris Tanic – Eric Dambock 4, Leander Brenneis, David Brand, Maximilian Riede, Herbert Jonas, Lukas Hutecek 2, Fabian Glatzi 4, Markus Kolar 4, Marin Martinovic 1, Nikola Stevanovic 5, Tobias Wagner 2, Vincent Schweiger 1, Christian Saric, Thomas Seidl

Karne minuty: Orlen Wisła – 12, Fivers – 4. Sędziowie: Peter Horvath i Balazs Marton (Węgry)

Mecz bez udziału publiczności