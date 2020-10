Poprzednie testy uczestnicy przeszli tuż po przyjeździe do Hiszpanii oraz przed startem 1. etapu w Irun. Badaniom poddawani są zarówno kolarze, jak i członkowie ich ekip.

"Organizatorzy Vuelty oraz UCI (Międzynarodowa Unia Kolarska - PAP) pragną podziękować wszystkim teamom i ich kolarzom za chęć współpracy i czujność, jaką się wykazali i będą wykazywać do finiszu w Madrycie" - napisano w oświadczeniu.

Po sześciu etapach liderem imprezy jest Ekwadorczyk Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Polacy zajmują odległe lokaty.

We wtorek w trakcie 7. etapu kolarze mają do pokonania blisko 160-kilometrowy dystans z Vitorii-Gazteiz do Villanueva de Valdegovia.