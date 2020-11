Jak informuje kierownictwo klubu, przed tygodniem jeden z zawodników zgłosił niepokojące objawy symptomatyczne dla obecności koronawirusa i faktycznie testy dały wynik pozytywny, a zawodnik został poddany samoizolacji. Podobne objawy w czwartek zgłosił inny piłkarz ręczny i w tym przypadku także testy potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2.

Trzeci pozytywny przypadek koronawirusa wykryty został trzy tygodnie temu u zawodnika, który dodatkowo zmagał się z drobnym urazem i już wtedy nie trenował z zespołem.

Klub niezwłocznie o każdym z tych przypadków informował komisarza do spraw rozgrywek i zarząd PGNiG Superligi oraz stosuje się do wszelkich decyzji wydawanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Puławach.

Do czwartku 5 listopada cała drużyna poddana została samoizolacji. Jeśli do piątku żaden z zawodników nie będzie zgłaszał niepokojących objawów, nastąpi powrót do treningów w hali sportowej. Ponieważ odwołane zostały mecze reprezentacji Polski, pojawiły się możliwości nadrobienia ligowych zaległości i najprawdopodobniej w najbliższą niedzielę, 8 listopada, Azoty rozegrają awansem mecz 9. kolejki ze Stalą Mielec.