Władze NFL ukarały również trenera Jona Grudena – 150 tys. USD za to, że wielokrotnie nie nosił maski ochronnej. Łącznie od początku sezonu klub, który w styczniu 2020 roku oficjalnie został przeniesiony z Oakland do Las Vegas, ma do zapłacenia 1,2 mln.

To nie koniec kłopotów Raiders, bowiem liga pozbawiła ich także wyboru w szóstej rundzie draftu.

Wcześniej grzywny nakładane były m.in. na Grudena, a także na zespół, bowiem osoba, która nie była pracownikiem klubu Raiders dostała oficjalne zezwolenie na dostęp do szatni. Z kolei dziewięciu zawodników ukarano za udział w imprezie charytatywnej, podczas której nie mieli masek i nie zachowywali dystansu społecznego.

Drużyna Las Vegas Raiders zajmuje drugie miejsce w tabeli dywizji zachodniej, konferencja amerykańska – cztery zwycięstwa i trzy porażki.