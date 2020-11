"To już naprawdę najwyższy czas, by podjąć decyzje. Potrzebujemy pomocy i przepływu informacji" - powiedział przedstawiciel światowej federacji wioślarskiej Matt Smith.

Rozmowy przedstawicieli federacji z MKOl trwają od jakiegoś czasu, ale na razie nie widać ich efektów.

Przewodniczący MKOl Thomas Bach enigmatycznie odpowiada na apele federacji dyscyplin olimpijskich. Ostatnio stwierdził, że jeśli nie będzie czasu na rozegranie wszystkich turniejów czy zawodów kwalifikacyjnych w poszczególnych dyscyplinach, to trzeba się będzie posiłkować "alternatywnymi zasadami", by zdobyć bilety do Tokio. Jednym z rozwiązań mają być światowe rankingi.

Problemem jednak w tym, że wiele z nich zostało +zamrożonych+ podczas pandemii, a zawody, w tym te rangi mistrzostw globu czy Pucharu Świata, nadal nie odbywają się zgodnie z planem.

"To wymaga elastyczności ze strony sportowców" - powiedział Bach, który w niedzielę wybiera się do Tokio z trzydniową wizytą. Będzie to jego pierwsza wizyta w Japonii od marca, gdy zapadła decyzja o przełożeniu igrzysk na 2021 rok.