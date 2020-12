Przyszłoroczne, przełożone o rok igrzyska w stolicy Japonii, to zdaniem 28-krotnego medalisty olimpijskiego, w tym 23-krotnego złotego, przede wszystkim wyzwanie mentalne.

„Nowy termin rywalizacji to prawdopodobnie większe wyzwanie psychiczne niż cokolwiek innego. Trzeba robić to, co można kontrolować. W przeciwnym razie można oszaleć i stracić kontrolę nad tym, co próbuje się robić” - powiedział uczestnik czterech igrzysk w rozmowie z portalem finanse.yahoo.com.

Phelps zakończył karierę po igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku. Z Brazylii przywiózł sześć medali - pięć złotych i srebrny.

„Jakikolwiek trening - rozciąganie, podnoszenie… Trzeba robić, co do nas należy. To daje pewność, sprawia, że nie ma poczucia straty” - dodał.

Były pływak, który po zakończeniu kariery zaangażował się w programy pomoc psychologicznej i trening mentalny, przyznał, że obawiał się efektu psychologicznego pandemii.

„Gdy pandemia rozpoczęła się obawiałem się o zdrowie psychiczne wszystkich. Mam nadzieję, że nadszedł już ten czas, gdy wszyscy wykonali krok wstecz, czy wzięli dodatkowy oddech. Wszyscy potrzebujemy takiego podejścia, by upewnić się w przekonaniu, że każdy z nas jest najlepszy” - podkreślił 35-latek, ojciec trzech synów.