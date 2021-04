Decyzję krajowych władz ogłosił na środowej konferencji prasowej w siedzibie PKOl w Warszawie premier Mateusz Morawiecki.

"To wspaniała wiadomość dla sportowców, dla ruchu olimpijskiego sto dni przed inauguracją igrzysk w Tokio. Bardzo dziękujemy za taką decyzję rządu panu premierowi i ministrowi sportu" - powiedział Kraśnicki.

Nie wszystkie kwalifikacje na olimpiadę w Tokio już się zakończyły i nie da się określić, jak liczna będzie reprezentacja Polski. Przed pięcioma laty w Rio de Janeiro w zawodach startowało prawie ćwierć tysiąca biało-czerwonych. Z kolei na piłkarskie ME pojedzie 23-26 zawodników. Jak poinformował minister Piotr Gliński, jeśli chodzi o olimpijczyków zaszczepionych może być 1077 osób łącznie ze sztabami trenerskimi, a jeśli chodzi o piłkarzy, to jest to ponad 60 osób.

"Jest to grupa w skali naszej populacji niewielka, ale bardzo istotna, promująca polski sport, polski tryb życia, aktywność fizyczną - wiele elementów, które są niezwykle ważne, a które zostały zauważone szczególnie w tym okresie pandemii. Posiadanie dowodu szczepienia nie jest obowiązkiem uczestników igrzysk olimpijskich, wystarczą tylko testy, ale wiele państw taką decyzję już podjęło i szczepi reprezentacje narodowe. To m.in. Węgry, Litwa, Serbia, Izrael, Nowa Zelandia, Belgia, Indie, Meksyk, Rosja. Inne są tuż przed podjęciem tej decyzji: Francja, Australia, Włochy, Singapur, Stany Zjednoczone" - wyliczał Kraśnicki.

Podkreślił także, że sportowcy nie "zabiorą kolejki" nikomu spośród najbardziej potrzebujących szczepionki obywateli.

"Najbardziej zagrożone grupy ryzyka są szczepione, sportowcy dopiero w dalszej kolejności zostaną poddani tym szczepieniom. Nie wszyscy sportowcy, bo jest ich kilka milionów, ale ci, którzy stanowią tę elitę, którzy będą uczestniczyli w igrzyskach czy mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Za to jeszcze raz w imieniu środowiska sportowego dziękuję" - zakończył prezes PKOl.

Igrzyska olimpijskie w Tokio, podobnie jak mistrzostwa Europy w piłce nożnej, pierwotnie miały odbyć się w 2020 roku, ale zostały przełożone z powodu pandemii. Ceremonia otwarcia w stolicy Japonii zaplanowana jest na 23 lipca, natomiast pierwszy mecz Euro - na 11 czerwca.