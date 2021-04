Organizatorzy zmagań olimpijskich w Tokio wyłonili pięć najlepszych przepisów z ponad 700 przesłanych na konkurs, który rozpisano w ubiegłym roku.

Pozostałe hity olimpijskie stołówki to: łosoś "zangi” smażony w głębokim tłuszczu, przepis pochodzący z Hokkaido, najbardziej wysuniętej na północ wyspy Japonii, tosty z brzoskwiniami, szynką i twarogiem, zimny makaron "somen”, klasyczne danie spożywane podczas gorących miesięcy lata oraz inna, typowa dla japońskiej kuchni potrawa - "oden".

Na rozgrzewkę

To ostatnie jest pożywane w zimne dni i jest potrawą rozgrzewającą, ale przepis, który jest jednym ze zwycięzców konkursu, to jego wersja letnia. Będzie podawany w schłodzonej zupie przygotowanej z bulionu na wywarze z letnich warzyw, w tym pomidorów, ale składniki "Odewkładu” będą identyczne, jak te używane w gorącej wersji, to mi. in. przetworzone ciastka rybne, jajka i sos sojowy.

W stołówce olimpijskiej sportowcom będą oczywiście podawane nie tylko typowe potrawy kuchni japońskiej, ale także te należące do kultury kulinarnej Europy oraz innych części świata.