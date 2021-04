Reprezentanci Australii zrezygnowali – ze względów bezpieczeństwa - z uczestnictwa w zawodach Pucharu Świata, zaplanowanych w dniach 1-6 maja w stolicy Japonii. To oznacza stratę szansy na start w IO 2021.

„Jestem absolutnie rozczarowana, że musimy wycofać się z imprezy, ale bardziej rozczarowana decyzją międzynarodowej federacji FINA o rozgrywaniu Pucharu Świata w tym terminie” – przekazała w mediach społecznościowych Keeney.

Australijska federacja dodała, że "Puchar Świata powinien być bezpiecznymi, pewnymi i uczciwymi zawodami kwalifikacyjnymi do igrzysk olimpijskich. W świetle obecnych okoliczności takie zmagania nie są teraz możliwe”.

W piątek premier Japonii Yoshihide Suga ogłosił kolejny, trzeci już stan wyjątkowy, by nie dopuścić do dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w czasie świąt majowych. Będzie on obowiązywał od niedzieli do 11 maja w Tokio i trzech innych prefekturach. Restrykcje ogłoszono zaledwie trzy miesiące przed igrzyskami.