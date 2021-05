Bank Pekao stanie się jednym z głównych mecenasów polskiej koszykówki – oprócz samych rozgrywek ligowych, obejmie bowiem sponsoringiem zarówno męskie, jak i żeńskie reprezentacje. Zadba też o rozwój tej dyscypliny wśród osób niepełnosprawnych, wspierając narodową kadrę zawodników grających na wózkach.

Sponsor bardzo szeroko podszedł do opieki nad koszykówką. Weźmie pod swoje skrzydła także inne rozgrywki i wydarzenia związane z basketem, nawet na niższym szczeblu: Suzuki 1. Ligę Mężczyzn oraz turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski, Suzuki Superpuchar Polski, Galę Energa Basket Ligi. Bank zaznaczy swoją obecność również na strojach sędziów koszykarskich w zbliżających się rozgrywkach. Umowa rozpocznie się z początkiem lipca br. i potrwa do końca czerwca 2022 r., czyli okrągły sezon.

Zarówno władze banku, jak i działacze pracujący na rzecz dyscypliny liczą, że zaangażowanie tak silnego podmiotu pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój polskiego basketu i przekute zostanie na liczne sukcesy sportowe. Zwłaszcza, że koszykówka zyskuje na znaczeniu i ma szansę być jednym z najważniejszych i najbardziej popularnych sportów zespołowych po piłce nożnej i siatkówce.

– Jesteśmy bankiem, który wspiera szereg rodzimych inicjatyw. W sport angażujemy się od lat, ale chcemy to zaangażowanie zwiększyć. Zdecydowaliśmy się na koszykówkę, bo jest to dyscyplina, która w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija i zyskuje nowych fanów. Oczywiście to zasługa przede wszystkim naszej kadry, która osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej. Tym bardziej cieszę się, że będziemy popularyzować polską koszykówkę i wesprzemy jej rozwój. Dzięki temu partnerstwu dotrzemy do młodych ludzi, czyli kluczowej grupy odbiorców, zgodnie z założeniami nowej strategii Banku Pekao. Wierzę, że przed nami wiele wspólnych sukcesów – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Zdaniem władz związku, decyzja Banku Pekao o wejściu w koszykówkę zwiększy potencjał tego sportu i przyczyni się do dalszego zwiększania jego rozpoznawalności w skali kraju, co z kolei może wpłynąć na większe zainteresowanie młodych adeptów. Zwłaszcza, że dyscyplina w ostatnich latach poczyniła znaczny postęp. I to właśnie on w dużej mierze przyczynił się do decyzji władz banku o tym, że warto postawić właśnie na kosza. Polscy zawodnicy w ostatnich latach osiągnęli historyczne sukcesy. W 2019 r. polska kadra awansowała pierwszy raz po 52 latach przerwy na Mistrzostwa Świata FIBA, które odbyły się w Chinach. Polacy podczas turnieju osiągnęli zauważalny sukces, zajmując 8. miejsce. W środowisku został on uznany za osiągnięcie warte wyróżnień – dzięki niemu koszykarska reprezentacja Polski została wybrana „Drużyną Roku” w 85. Plebiscycie Przeglądu Sportowego za 2019 rok.

Teraz dobra passa jest podtrzymywana – w lutym zespół narodowy wywalczył awans na Mistrzostwa Europy (EuroBasket) w 2022 r. Czeka nas kolejne ważne wyzwanie, do którego przyłączy się już Bank Pekao – na przełomie czerwca i lipca br. Polacy będą bowiem rywalizować o awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a jesienią rozpoczną udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata FIBA 2023. Tempo jest wymagające, a stawka duża, zatem każde wsparcie się liczy.

– Bardzo cieszymy się, że możemy przywitać Bank Pekao S.A. w gronie sponsorów polskiej koszykówki. Pozyskanie tak dużego i ważnego partnera z wielkimi tradycjami jest dowodem na to, że nasza dyscyplina rozwija się, jest coraz bardziej popularna. Przyczyniają się do tego sukcesy kadr narodowych, a także powiększający się potencjał rozgrywek ligowych na każdym szczeblu. Zbliżające się ogromne sportowe emocje będziemy przeżywać wspólnie z Bankiem Pekao S.A., oficjalnym bankiem polskiej koszykówki – powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

W niedawno opublikowanej strategii Bank Pekao zapewniał, że nadal jedną z ważnych części jego działalności będzie rozwój nie tylko polskiej przedsiębiorczości czy sektora finansowego, ale również przedsięwzięć podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W skład wspieranych w ten sposób projektów wchodzić będzie nie tylko walka o czyste środowisko, organizacja wolontariatów, akcje charytatywne czy obejmowanie mecenatem wydarzeń kulturalnych, ale również sport.

Bank ma zresztą doświadczenie przy przedsięwzięciach o tym charakterze. Od 1993 r. jest sponsorem tytularnym Międzynarodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Mężczyzn, Pekao Szczecin Open – najważniejszej tego typu imprezy w Polsce o najwyższej randze w cyklu ATP Challanger Series, w którym pula nagród wynosi 175 tys. dol. Trzy lata temu sponsorował wyprawę górską narciarza i himalaisty Andrzeja Bargiela podczas K2 Ski Challenge. Jeszcze wcześniej, bo w 2012 r. Bank Pekao pełnił rolę Oficjalnego Banku i Sponsora Narodowego podczas organizowanego w Polsce i na Ukrainie EURO 2012 w piłce nożnej.

