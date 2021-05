33-letni Caruso odniósł największy sukces w karierze. W ostatniej górskiej próbie tegorocznego Giro zwyciężył po samotnym finiszu, gubiąc po drodze towarzyszy ucieczki i wyprzedzając na mecie o 24 sekundy Bernala oraz o 35 sekund kolejnego Kolumbijczyka z ekipy Ineos, Daniela Felipe Martineza.

Włoch umocnił się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, zmniejszając stratę do Bernala do 1.59. Trzeci kolarz, Brytyjczyk Simon Yates (BikeExchange), traci do lidera 3.23.

Wyścig zakończy się w niedzielę jazdą indywidualną na czas na płaskiej trasie z Senago do Mediolanu (30,3 km).