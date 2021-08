Dla 21-letniej mistrzyni międzynarodowej z Augustowa, która z rankingiem 2288 przystępowała do rywalizacji z 43. numerem, to największy sukces w gronie seniorek. Wcześniej była wicemistrzynią świata juniorek do lat 14 (Durban, 2014). W młodzieżowych mistrzostwach Europy także zdobywała medale - złoty (do lat 10, Batumi 2010) i srebrny (do lat 18, Ryga 2018). Jej najlepszy dotychczasowy wynik w ME seniorek to 42. lokata w Mamai w 2016 roku.

Pozostałe reprezentantki Polski zajęły następujące lokaty: 20. Jolanta Zawadzka, 22. Monika Soćko, 30. Alicja Śliwicka - wszystkie po 6,5 pkt, 62. Klaudia Kulon - 5,5.

W turnieju uczestniczyło 117 szachistek z 29 państw. Zawodniczki rywalizowały na dystansie 11 rund tempem 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z doliczaniem 30 sekund po każdym posunięciu. Dziesięć czołowych zawodniczek, wśród nich Kiełbasa, uzyskało prawo gry w turnieju o Puchar Świata kobiet.