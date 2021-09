Po pokonaniu 3500 km w wyścigu Vuelta a Espana hiszpański kolarz Luis Angel Mate postanowił wrócić do domu... na rowerze, mimo że ma do przejechania 1000 km z mety w Santiago de Compostela do rodzinnej Marbelli na południowym wybrzeżu.

Kiedy dowiedziałem się, że Vuelta kończy się w Santiago de Compostela, od razu przyszedł mi do głowy pomysł takiej przygody – napisał Mate w felietonie dla magazynu "Rouleur". Jak przyznał, zainspirował go szlak pielgrzymkowy "Camino" do Santiago. Reklama Hiszpan planuje przejechanie dodatkowych 1000 km w ciągu sześciu dni. Powiedziałem sobie, że przyjadę do domu w sobotę w południe na kąpiel w morzu i posiłek – dodał. Vuelta a Espana. Trzeci z rzędu triumf Primoza Roglica Zobacz również Dla mnie kolarstwo to coś więcej niż sport czy praca. To sposób na zrozumienie życia i poznanie samego siebie - podkreślił. 37-letni kolarz baskijskiej ekipy Euskaltel-Euskadi po raz dziesiąty startował we Vuelta a Espana. W klasyfikacji generalnej zakończonego w niedzielę wieczorem wyścigu zajął 30. miejsce.