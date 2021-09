Mimo, że jestem podwójnie zaszczepiona i podjęłam odpowiednie środki ostrożności, to jednak złapałam wirusa. Kilka ostatnich miesięcy było szalonych i myślę, że wyczerpanie fizyczne i psychiczne mogło sprawić, że stałam się bardziej podatna na zakażenie - napisała Wilson w mediach społecznościowych.

Jestem bardzo nieszczęśliwa, ale wierzę w to, że to będzie wielka pobudka. COVID-19 to poważna sprawa, a kiedy nadchodzi, bardzo mocno uderza. Byłabym głupia, gdybym powiedziała, że się nie bałam - dodała.

27-letnia pływaczka zdobyła na igrzyskach w Tokio złoty i brązowy medal w sztafetach.