Tadej uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa i miał łagodne objawy – zakomunikował dr Adrian Rotunno, dyrektor medyczny UAE, w oświadczeniu opublikowanym przez grupę, nie precyzując, kiedy ten test został wykonany.

Dodał, że zawodnik przeszedł obowiązkowy okres izolacji i regeneracji przed powrotem do treningu. Nadal czeka go kilka końcowych testów medycznych, ale jest na dobrej drodze, by wznowić przygotowania do swojego pierwszego wyścigu w sezonie - UAE Tour.

Objawienie w kolarstwie

Siedmiodniowa impreza, pierwsza w tegorocznym kalendarzu World Tour, rozpocznie się 20 lutego w Madinat Zayed. Przed rokiem Słoweniec został jej zwycięzcą.

23-letni Pogacar jest jednym z największych kolarskich objawień w ostatnich latach. W 2020 roku, debiutując w Tour de France, wygrał ten prestiżowy wyścig, stając się jednocześnie jego drugim najmłodszym zwycięzcą w historii. Triumf powtórzył także w kolejnej edycji "Wielkiej Pętli". W dwóch startach wygrał w niej sześć etapów.

Na koncie ma także zwycięstwa w wyścigu Tirreno-Adriatico, oraz klasykach Liege-Bastogne-Liege i Il Lombardia - wszystkie w minionym sezonie. Zasłużenie został laureatem "Złotego Roweru", nagrody dla najlepszego kolarza 2021 roku.

Zawodnikiem UAE Team Emirates jest Rafał Majka.