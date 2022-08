W klasyfikacji po czterech rundach zdecydowanie prowadzą mistrz świata Norweg Magnus Carlsen oraz Rameshbabu Praggnanandhaa z Indii - po 12 pkt, przed Firouzją - 8, reprezentantem USA Levonem Aronianem - 5 oraz Dudą i Holendrem Anishem Girim - po 4.

W czwartkowym meczu z urodzonym w Iranie reprezentantem Francji, 24-letni arcymistrz z Wieliczki, wicelider cyklu CCT, przegrał pierwszą partię czarnymi, wygrał drugą białymi po znakomicie rozegranej końcówce, a trzecią ponownie przegrał czarnym kolorem. W ostatnim pojedynku w tempie 15 minut plus 10 sekund miał w pewnym momencie szanse na zwycięstwo i doprowadzenie do remisu 2:2 i dogrywki. Nie znalazł jednak wygrywającej kontynuacji i partia nie przyniosła rozstrzygnięcia, co oznaczało meczowe zwycięstwo, klasyfikowanego na czwartym miejscu w rankingu FIDE.

W pozostałych meczach czwartej rundy lider klasyfikacji generalnej CCT Carlsen wygrał z Wietnamczykiem Liem Quang Le 3:1, najmłodszy w stawce 16-letni Praggnanandhaa w takim samym stosunku pokonał Aroniana, a Giri zwyciężył Amerykanina Hansa Moke Niemanna 2,5:1,5.

Zwycięzcy spotkań zakończonych po maksimum czterech partiach otrzymują po trzy punkty i 7,5 tys. dol. premii. Pokonani pozostają z zerowym kontem. W przypadku rozstrzygnięcia po dogrywce pula jest dzielona między zwycięzcę (dwa punkty i 5 tys.) i pokonanego (jeden punkt i 2,5 tys).

W turnieju odbywającym się w Eden Roc Miami Beach Hotel na Florydzie ośmiu uczestników rozegra siedem rund czteropartiowych meczów systemem każdy z każdym.

W pierwszych trzech Duda wygrał z Niemannem 3:0 oraz przegrał z Aronianem 2,5:3,5 po dogrywce i Le 0,5:2,5. W piątek i sobotę czekają go mecze z liderami Carlsenem i Praggnanandhaą, a w niedzielę, na zakończenie turnieju, z Girim.

Tegoroczna edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez. Cały cykl zakończy się 20 listopada i po raz drugi wyłoni najlepszego szachistę sezonu w rywalizacji online.