Norweg jest liderem cyklu. Zarobił w nim dotychczas 106,5 tys. dolarów. Duda, który w marcowym Charity Cup z tego cyklu przegrał z Carlsenem w finale dopiero po dogrywce, wygrał kwietniowy Oslo Esports Cup, pierwszy rangi major, a w lipcu awansował do półfinału FTX Road to Miami, zajmuje w klasyfikacji cyklu drugie miejsce - 73 tys. dol. Polak wyprzedza utalentowanego 16-letniego Hindusa Rameshbabu Praggnanandhaę - 61,25 tys, mieszkającego w USA Wietnamczyka Liem Quang Le - 54 oraz Holendra Anisha Giriego - 49 tys. dol.

W FTX Crypto Cup, tak jak w czterech poprzednich imprezach, decyzją organizatorów z Play Magnus Group nie wystartują szachiści z Rosji, co jest konsekwencją agresji tego kraju na Ukrainę. Oprócz piątki liderów klasyfikacji cyklu CTT stawkę uczestników turnieju w Miami uzupełniają czwarty w światowym rankingu reprezentant Francji Alireza Firouzja, szósty na liście FIDE Levon Aronian z USA oraz inny Amerykanin Hans Niemann. Ten ostatni oraz Firouzja otrzymali od organizatorów dzikie karty w miejsce Chińczyków Dinga Lirena i Wei Yi, którzy wywalczyli sobie prawo uczestnictwa, ale nie mogli przyjechać na Florydę.

Turniej w Miami, będzie jedną z największych atrakcji roku. Czuję, że FTX Crypto Cup będzie niesamowity - zapowiedział Carlsen.

Duda poleciał do USA prosto z Indii, gdzie, podobnie jak Carlsen, Aronian, Giri i Praggnanandhaa, uczestniczył w 44. Olimpiadzie Szachowej w Madrasie. Nie był to udany występ 24-letniego arcymistrza z Wieliczki (2,5 pkt i tylko pięć rozegranych partii), który po wyczerpującym starcie w turnieju kandydatów w Madrycie nie był w stanie grać na poziomie, do którego przyzwyczaił kibiców. Rywalizacja na Florydzie będzie dla niego próbą odzyskania normalnej dyspozycji.

Szósta impreza cyklu Champions Chess Tour będzie jednocześnie drugą rangi major, z łączną pulą nagród 210 tys. dolarów. Uczestnicy rywalizować będą w Eden Roc Miami Beach Hotel na Florydzie w siedmiu rundach meczów systemem każdy z każdym. Składać się one będą z czterech partii tempem 15 minut plus 10 sekund doliczane po każdym posunięciu. W przypadku remisu 2:2 odbędzie się dwupartiowa dogrywka tempem 5 minut plus 3 sekundy, a gdy i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia zadecyduje tzw. armageddon. Za każdy wygrany mecz w szachach szybkich uczestnik otrzymuje 7,5 tys. dol. oraz 3 punkty. W przypadku rozstrzygnięcia w dodatkowych partiach pula jest dzielona między zwycięzcę (5 tys i 2 pkt) i pokonanego (2,5 tys. i 1 pkt). Turniej zakończy się w niedzielę 21 sierpnia.

Tegoroczna, druga edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez. Cały cykl zakończy się 20 listopada i po raz drugi wyłoni najlepszego szachistę sezonu w rywalizacji online.