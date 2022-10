Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Auckland podczas spotkania Pucharu Świata. Porażka Japonii 8:21 z Włochami była dla Azjatek trzecią z rzędu, co przyczyniło się do wyeliminowania tego zespołu z turnieju.

Tounesi stanęła przed niezależną komisją dyscyplinarną, która wysłuchała zainteresowane strony i obejrzała materiał wideo. Dochodzenie potwierdziło naganne zachowanie zawodniczki. Włoszce zgodnie z regulaminem groził zakaz gry w osiemnastu meczach.

Sędziowie we wtorek wydali komunikat, w którym złagodzili sankcję do dwunastu występów. Oznacza to, że Tounesi nie zagra w sobotnim ćwierćfinale z Francją.