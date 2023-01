53-letni McKee przebiegł swój 365. maraton w zimowym deszczu w ostatnim dniu 2022 roku. Na starcie towarzyszyła mu niewielka grupa kibiców niedaleko jego domu.

Ale ten ojciec trójki dzieci, który mieszka w Cleator Moor, w północno-zachodniej Anglii, osiągnął swój cel finansowy dopiero kilka godzin później, kiedy zebrano sumę miliona funtów (1,13 miliona euro) na walkę z nowotworem. Na mecie czekał na niego pokaz ogni sztucznych.

„WOW” - napisał na Twitterze, gdy zakończył zadanie.

Nie było to pierwsze wyzwanie McKee na rzecz organizacji charytatywnych. Anglik przejechał już Brazylię na rowerze, wspiął się na Kilimandżaro, wiosłował na dystansach równych kanałowi La Manche. Przebiegł 100 maratonów w 100 dni w 2017 roku, a następnie 110 maratonów w 110 dni w 2021 roku.

W tym roku znacznie podniósł poprzeczkę. 365 maratonów miał przebiec w ciągu 365 dni. Zadanie wypełnił, w tym czasie pokonał 15 300 km, zużył 20 par butów. Aby spojrzeć na wyzwanie McKee z innej perspektywy, wystarczy "tylko" przebiec ten dystans – to odpowiednik biegu z Wielkiej Brytanii do Australii.

Na linii startu wcześniej tego dnia powiedział BBC Breakfast, że otrzymał „fenomenalne” wsparcie, ale był „trochę zdenerwowany” przed ostatnim wyzwaniem.

Nie chodzi o odległość, chodzi o to, że jest to ostatni bieg. To będzie wyjątkowy dzień. Rak dotyka wszystkich, więc nie jest to tylko sprawa lokalna, ale to sprawa narodowa - powiedział.

McKee dał do zrozumienia specjalistycznemu portalowi runnersworld.com, że nie jest zainteresowany ewentualną homologacją swojego wyczynu: „Nie liczą się rekordy, ale pomoc ludziom”.