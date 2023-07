To był wielki krok dla naszego sportu. Pokazaliśmy, że mamy wszystkie niezbędne cechy, aby stać się dyscypliną olimpijską - przyznał prezydent Międzynarodowej Federacja Padla Luigi Carraro.

Należy do niej już 71 narodowych związków i chciałaby zaistnieć na igrzyskach. Może mieć jednak poważny problem w kluczowym ostatnio obszarze dla MKOl - atrakcyjności dla młodzieży. Dyscypliny, które ostatnio dołączały do programu olimpijskiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, w przeciwieństwie do padla, w którym występują głównie dorośli gracze, w tym byli tenisiści.

Duża popularność dotyczy tylko w kilku krajów

Kolejnym problem jest fakt, że duża popularność dotyczy tylko w kilku krajów. Potwierdza to najwyżej sklasyfikowany padlista Arturo Coello.

Padel jest dobrze rozwiniętym sportem w takich krajach, jak Hiszpania, Argentyna czy Włochy, ale jednak nie wszędzie. Potrzebujemy dalszego rozwoju w innych regionach, w czym mogą nam pomóc igrzyska olimpijskie - powiedział Hiszpan.

Padel to sport rakietowy, który zawiera w sobie elementy tenisa i squasha. Jest grą podwójna. Kort jest znacznie mniejszy od tenisowego i jest obudowany z każdej strony ścianami. Piłeczki są mniej sprężyste niż w tenisie, a rakieta jest mniejsza. Punkty liczone są tak, jak w tenisie ziemnym, a mecz podzielony jest na sety, a te na gemy.

Liczba osób grających w padla w ciągu dwóch lat zwiększyła się z 16 do 25 milionów. Wartość tego rynku przekracza dwa miliardy euro, a firma Deloitte szacuje, że do 2026 roku jeszcze się podwoi.