Trener Igor Milicic powołał 17 zawodników.

W pierwszej fazie przygotowań zabraknie kapitana Mateusza Ponitki, który ma dołączyć do drużyny 27 lipca. W czwartek został graczem Partizana Belgrad występującego w Eurolidze. W minionym sezonie reprezentował barwy Panathinaikosu Ateny.

Mazurczak wraca po przerwie

Po dłuższej przerwie pojawił się natomiast Andrzej Mazurczak, najlepszy polski zawodnik minionego sezonu, MVP fazy zasadniczej, który z Kingiem Szczecin zdobył złoty medal MP.

Zabrakło natomiast powoływanych regularnie ostatnio Aleksandra Dziewy (w nowym sezonie zagra w Hamburgu) czy Dominika Olejniczaka z ligi francuskiej.

Turniej prekwalifikacji olimpijskich odbędzie się w Gliwicach (13-20 sierpnia) i tylko jego zwycięzca otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią.

Rozmawialiśmy wielokrotnie z Jeremim i wiemy, że bardzo zależy mu na grze w reprezentacji Polski. W tym roku, zgodnie z ustaleniami ze Spurs, skupia się jednak na indywidualnych treningach i jak najlepszym przygotowaniu do swojego drugiego sezonu w NBA. Na pewno nadal będzie śledził i wspierał kadrę - tak jak robił to do tej pory. Mamy nadzieję, że zobaczymy go w koszulce z orzełkiem w przyszłorocznych kwalifikacjach olimpijskich oraz na Eurobaskecie w Polsce – powiedział cytowany na stronie federacji Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski i prezes PLK.

Tylko jeden z Amerykanów może wystąpić w oficjalnych spotkaniach

Koszarek, który w tym roku zakończył karierę zawodniczą w kadrze i w klubie podkreślił, że zgodnie z przepisami FIBA, tylko jeden z Amerykanów mających polski paszport będzie mógł wystąpić w oficjalnych spotkaniach międzynarodowych.

Ostateczna decyzja o ich ewentualnej grze podczas turnieju w Gliwicach będzie należała do sztabu szkoleniowego. Mateusz Ponitka z kolei, w porozumieniu z trenerami i PZKosz, dołączy do zgrupowania nieco później. Spodziewamy się go we Wrocławiu 27 lipca – dodał Koszarek.

Po tygodniu treningów na zgrupowaniu we Wrocławiu Polacy rozegrają dwa zamknięte dla publiczności mecze towarzyskie z Holandią (29 i 30 lipca). Od 2 do 6 sierpnia wezmą udział w turnieju w Belgradzie. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją.

Reprezentacja pod wodzą Milicica w Eurobaskecie 2022 zajęła czwarte miejsce (po raz pierwszy w półfinale od 1971 r.). Wygrała także prekwalifikacje do ME 2025 (jest współgospodarzem), co zaowocowało możliwością rywalizacji w tegorocznych kwalifikacjach do IO 2024.

Skład kadry

Skład kadry na zgrupowanie przed kwalifikacjami IO:

rozgrywający:Łukasz Kolenda (WKS Śląsk Wrocław), Andrzej Mazurczak (King Szczecin), Andrzej Pluta (Trefl Sopot), A.J. Slaughter (w ub. sezonie Dreamland Gran Canaria), Mateusz Szkachetka (Dziki Warszawa)

rzucający: Jakub Garbacz (Anwil Włocławek), Michał Michalak (BM Stal Ostrów Wlkp.), Mateusz Ponitka (Partizan Belgrad)

niscy skrzydłowi: Igor Milicic (Charlotte 49ers Sixers, NCAA), Jakub Nizioł (WKS Śląsk Wrocław), Michał Sokołowski (Gevi Napoli), Turcja), Przemysław Żołnierewicz (w ub. sezonie Enea Zastal BC Zielona Góra)

silni skrzydłowi:Szymon Wójcik (Grupa Sierleccy Czarni Słupsk), Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot)

środkowi:Aleksander Balcerowski (Dreamland Gran Canaria, Hiszpania), Geoffrey Groselle (w ub. sezonie Legia Warszawa), Mikołaj Witliński (Trefl Sopot).