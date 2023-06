Pierwszym był rozgrywający Jakub Schenk, uczestnik mistrzostw Europy 2022, w których Polska zajęła czwarte miejsce.

Kolenda, wychowanek UKS-u Nenufar Ełk, może występować na dwóch pozycjach: rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego.

O dołączeniu do Legii zadecydowało kilka czynników. Jednym, ważnym, była możliwość gry w europejskich pucharach. Kontaktowałem się z trenerem Wojciechem Kamińskim w sprawie budowy i wizji zespołu na kolejny sezon. Cała komunikacja na linii zawodnik - klub przebiegała bardzo sprawnie, więc nie pozostało mi nic innego, jak zdecydować się, by podpisać umowę z Legią i liczyć na to, że zarówno zespołowo, jak i indywidualnie wszyscy zrobimy progres – powiedział Michał Kolenda cytowany na stronie klubu, który zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów FIBA.

Poza Kolendą i Schenkiem w kadrze Legii Warszawa na sezon 2023/24 są także spośród rodzimych zawodników: Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka i Benjamin Didier-Urbaniak. Karierę zakończył kapitan Łukasz Koszarek, a Grzegorz Kamiński przeniósł się do Suzuki Arki Gdynia.

Bardzo się cieszę, że udało się zakontraktować Michała. To było kolejne nasze "podejście", bo rok temu nam się to nie udało, ale dziś cieszymy się, że podpisaliśmy umowę na dwa kolejne sezony. Michał to zawodnik znajdujący się w ścisłym kręgu graczy powoływanych do reprezentacji Polski. Liczymy, że te sezony w Legii pomogą mu wywalczyć stałe miejsce w kadrze. Mamy nadzieję, że pokaże na co go stać, a wierzę, że stać go na bardzo dużo – powiedział trener warszawskiego zespołu Wojciech Kamiński.

Miniony sezon koszykarze Legii zakończyli na czwartym miejscu w Energa Basket Lidze.