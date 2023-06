Zdaniem dziennikarza tej gazety Adama Himmelsbacha będzie on jedynym nowym podkoszowym sprawdzanym przez trenerów Celtics w Lidze Letniej. Zabraknie natomiast w tych rozgrywkach pozyskanego kilka dni temu, w transakcji podraftowej z udziałem kilku klubów i kilku koszykarzy, Łotysza Kristapsa Porzingisa pozyskanego z Washington Wizards.

Reklama

22-letni Balcerowski razem z innym kadrowiczem A.J. Slaughterem, zdobył Puchar Europy, co gwarantowało ekipie z Gran Canarii udział w prestiżowej Eurolidze w sezonie 2023/24. Klub zdecydował jednak, że nie będzie uczestniczyć w tych rozgrywkach ze względów ekonomiczno-logistycznych i pozostaje w PE.

Balcerowski zgłosił się do draftu w 2021 roku, ale kilkanaście dni przed końcem lipca wycofał z niego swoje nazwisko. Ponownie wpisał się do grona zawodników uczestniczących w naborze do NBA w 2022 r., ale nie został wybrany w przeciwieństwie do Jeremy'ego Sochana. 19-latka z bardzo wysokim numerem 9 wybrali wówczas szefowie San Antonio Spurs.

Reklama

Polak został w minionym sezonie po raz drugi w historii wyróżniony nagrodą dla "Wschodzącej Gwiazdy" PE (pierwszy raz w 2021 r.). Miał średnio w minionym sezonie w PE 8,6 pkt i 3,8 zbiórki, zaś w lidze ACB odpowiednio 9,4 i 3,3.

W hiszpańskiej lidze ACB drużyna trenera Jaki Lakovica, przed laty wybitnego koszykarza reprezentacji Słowenii i czołowych klubów Euroligi, odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Realem Madryt (0-2).

Celtics rozpoczną udział w Lidze Letniej w Las Vegas spotkaniem z Miami Heat 8 lipca. Z tym zespołem przegrali po niesamowitej walce w finale Konferencji Wschodniej 3-4 (doprowadzili do remisu 3-3, choć przegrywali 0-3).