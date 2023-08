Znane wszystkim obuwie piłkarskie, czyli korki na orlik

Mówiąc o butach do gry w piłkę nożną, myślimy zazwyczaj o tzw. korkach. Śmiało możemy nazwać je piłkarską klasyką, najczęściej wymienianą jako element ubioru piłkarza. Ich znakiem rozpoznawczym jest podeszwa z dużymi wypustkami z tworzywa sztucznego bądź metalu, nazywanymi właśnie korkami. Warto jednak wiedzieć, że ten rodzaj obuwia jest przystosowany wyłącznie do gry na boiskach z naturalnej trawy. Doskonale sprawdza się on zwłaszcza w przypadku podmokłego podłoża, np. po deszczu, zapewniając bardzo dobrą przyczepność. Możemy wyróżnić także drugi wariant korków – tzw. lanki na orlik. Są one lżejsze niż klasyczne korki i nadają się głównie do gry na twardej i równej powierzchni. W tym przypadku wypustki wykonane są z gumy. Korki na orlik różnią się między sobą m.in. kształtem czy ułożeniem wypustek, jednak działanie obuwia jest takie samo niezależnie od wybranego modelu. Jakie korki na orlik wybrać? Poszukując idealnej pary, warto przyjrzeć się propozycjom takich marek jak Nike, Puma czy Adidas. Rozwiązanie godne polecenia stanowi m.in. modele Nike Legend 8 Academy AT5292 060 czy X Speedflow.3 FG od Adidasa. Zapewniają one doskonałą przyczepność i znacząco poprawiają komfort gry, wpływając przy tym pośrednio na wynik meczu.

Halówki – perfekcyjna przyczepność, wygoda i amortyzacja

Kolejny rodzaj obuwia do gry w piłkę nożną stanowią halówki. Większości z nas mogą one kojarzyć się z butami noszonymi na szkolnych korytarzach i sali gimnastycznej. Już sama ich nazwa wskazuje na ich przeznaczenie – nadają się one właśnie do treningów na hali. Halówki zapewniają bardzo dobrą przyczepność podczas gry, a ich podeszwy nie niszczą nawierzchni i nie pozostawiają na niej żadnych śladów – o ile należą do typu „non-marking” lub do podeszw w jasnym kolorze. Jeśli zastanawiasz się, czy halówki na orlik to dobry pomysł, zdecydowanie odradzamy. Ich śliska podeszwa pozbawiona jakichkolwiek wypustek nie jest wystarczająco stabilna i może powodować ślizganie się podczas gry, a to zmniejsza nie tylko komfort, ale również samo bezpieczeństwo. Podczas treningów na hali sprawdzają się one jednak w 100% – doskonale amortyzują stawy oraz mięśnie na twardszej nawierzchni. Jeśli poszukujesz halówek na treningi, zwróć uwagę m.in. na model Mundial 22 IN marki Joma czy Mercurial Vapor 14 Academy IC od Nike.

Turfy – idealne na sztuczną murawę

Wśród piłkarskiego obuwia możemy wymienić jeszcze jeden rodzaj butów, mowa o tzw. turfach. Stanowią one pewnego rodzaju połączenie korków z halówkami i są przeznaczone głównie do treningów na sztucznej nawierzchni na orliku. Na całej powierzchni podeszwy turfy posiadają drobne ząbki, gwarantujący równomiernie rozłożenie ciężaru ciała i pozwalające na komfortową grę nawet na zmarzniętym, śliskim podłożu. Celem takiej konstrukcji jest zapewnienie piłkarzowi odpowiedniej amortyzacji oraz przyczepności – nie bez powodu wielu z nich sięga po turfy właśnie zimą, w przypadku treningów na zewnątrz. Wybierając turfy, warto postawić m.in. na propozycje marki Joma Sport, np. modele XPANDER 2301 X czy TOP FLEX 2211. Godne polecenia turfy znajdują się również w asortymencie popularnej marki Adidas – mowa m.in. o często wybieranym modelu Copa Pure czy Predator Edge. A czy w turfach można grać na hali? Istnieje taka możliwość, ponieważ nie mają one tak dużych wypustek jak lanki, jednak warto pamiętać, że żadne buty nie zagwarantują na hali takiej przyczepności jak halówki.

Wiesz już, jakie buty na orlika i na halę wybrać, gdy nie posiadasz jeszcze swojej pary na treningi. W przypadku amatorskiej, weekendowej gry nie musisz od razu inwestować w profesjonalne obuwie, jeśli jednak trenujesz regularnie i intensywnie, zdecydowanie jest to jeden z najważniejszych elementów piłkarskiego stroju. Poszukując pary idealnej, warto zwracać uwagę nie tylko na rodzaj podeszwy czy producenta, ale przede wszystkim na prawidłowe dopasowanie. Obuwie do gry w piłkę nożną nie może być ani za duże, ani zbyt ciasne. Powinno ono dobrze przylegać do stóp – tylko wtedy buty są w stanie zagwarantować odpowiednią stabilność. Podczas wyboru obuwia piłkarskiego należy zwracać uwagę także na jego konstrukcję oraz sam materiał, z którego je wykonano. Ważne jest również, aby zapewniało ono dobrą wentylację. Po przeczytaniu naszego poradnik „Jakie buty na orlik i na halę?”, bez trudu znajdziesz parę, która zagwarantuje Ci wygodę, bezpieczeństwo i jeszcze lepszą grę! Natomiast w poszukiwaniu najlepszych zniżek i promocji na wybrany przez Siebie model zajrzyj na naszą stronę z kodami rabatowymi.