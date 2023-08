24 lipca piłkarze ręczni Orlen Wisły rozpoczęli przygotowania do sezonu 2023/24. Pierwsze tygodnie spędzili trenując na własnych obiektach, przed tygodniem rozpoczęli granie.

Po latach przerwy klub zorganizował międzynarodowy turniej, a drużyny zagrały systemem Final Four. W pierwszej parze SC DhfK Lipsk pokonał MOL Tatabanya 32:30, a w drugiej Orlen Wisła wygrała 29:26 z USDK Dunkierka.

Lipsk pokonał Orlen Wisłę

W meczu o 1. miejsce w turnieju Lipsk pokonał Orlen Wisłę 33:28 i wygrał zawody. Przegraliśmy w finale turnieju, ale zawody dały dużo materiału do analizy. W ostatnim pojedynku zagraliśmy dobrze gdzieś do około 40. min, ale pozostały czas zdecydowanie lepsi byli rywale. Co tu dużo mówić, końcówka była słaba i musieliśmy uznać wyższość zawodników z Lipska. Ten pojedynek pokazał, jak dużo jeszcze czeka nas pracy - podsumował turniej Wiśniewski.

I dodał, że czasem dobry jest taki zimny prysznic. Jesteśmy na nieco innym poziomie przygotowań. Niemcy wcześniej zaczynają rozgrywki, więc są bliżej inauguracji rozgrywek nowego sezonu. My mamy jeszcze czas, by wyeliminować błędy i braki - wyjaśnił dyrektor sportowy Wisły.

W piątek, po treningu, Orlen Wisła jedzie do Kilonii. W sobotę o godz. 12.00 obie drużyny zmierzą się na parkiecie. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

W niedzielę rozegrany zostanie turniej ORLEN Cup, już z udziałem kibiców. Najpierw, w meczu 2 x 20 min płocczanie zagrają z Hamburgiem, potem, w takim samym przedziale czasowym, z THW Kiel. W poniedziałek Nafciarze wracają do Płocka, by na swoich obiektach kontynuować przygotowania się do sezonu.

Sporo obiecujemy sobie po tych pojedynkach. Obie drużyny są topowe, będzie więc kolejny materiał do analizy. Po tych pojedynkach będziemy mogli lepiej zobaczyć, w jakim miejscu jest nasza drużyna i co jeszcze trzeba poprawić przed rozpoczęciem ligowych rozgrywek - podkreślił Wiśniewski.

Rozgrywki ligowe ORLEN Wisła rozpocznie trzema meczami na wyjeździe. 30 sierpnia zagra z Piotrkowianinem w Piotrkowie Trybunalskim, 2 września z Zagłębiem w Lubinie, a 9 września z Chrobrym w Głogowie. Kibice w Płocku będą mogli oklaskiwać zespół dopiero 16 września.

Autor: Jolanta Marciniak