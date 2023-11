Pagiński, absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku, najpierw był szermierzem w barwach miejscowego klubu, a w 1970 roku rozpoczął tu pracę szkoleniową. Przeszedł wszystkie etapy trenerskiego wtajemniczenia - był instruktorem, trenerem, a w 2000 roku PZS nadał mu tytuł fechmistrza.

W latach 1989-2009 był trenerem kadry olimpijskiej we florecie kobiet, odnosząc wiele sukcesów w mistrzostwach Europy i świata oraz doprowadzając drużynę do srebrnego medalu olimpijskiego w Sydney (2000) i Sylwię Gruchałę do brązu indywidualnie cztery lata później w Atenach.

Wychował wiele utytułowanych zawodniczek

Pagiński wychował wiele utytułowanych zawodniczek, m.in. Gruchałę, Magdalenę Mroczkiewicz, Barbarę Szewczyk-Wolnicką, Annę Wojtczak-Sobczak, Katarzynę Felusiak-Zakrzewską, Agnieszkę Szuchnicką-Wąsowicz, Izabelę Knop czy Magdalenę Knop. Jego podopieczne zdobyły ponad 40 medali największych imprez ponad 600 medali mistrzostw kraju w różnych kategoriach wiekowych, w tym 27-krotnie tytuł drużynowych mistrzyń Polski.



Wskrzesił gdańską szkołę fechtunku

Był także Hetmanem Wielkim Kapituły Rycerstwa Polskiego oraz Wielkim Fechmistrzem Gdańskiej Szkoły Fechtunku Bractwa św. Jerzego, wskrzeszonej z jego inicjatywy. Jak przypomniał PZS, jego życiowe motto brzmiało: "Prawda, godność, pokora".