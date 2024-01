Skrzyniarz robił cuda w bramce

Polacy rozpoczęli mecz od skutecznego rzutu Szymona Sićko. Po chwili wykluczony został Bartłomiej Bisa i biało-czerwoni grali przez dwie minuty w osłabieniu. Rywale szybko to wykorzystali. Doprowadzili do remisu, a już w 4. minucie prowadzili 3:2.

Od tego czasu cały czas musieliśmy gonić wynik, ale nie pozwalaliśmy szczypiornistom z Wysp Owczych odskoczyć na więcej niż jedną bramkę. Wielka w tym zasługa Jakuba Skrzyniarza, który fantastycznie spisywał się między słupkami.

Dopiero w 23. minucie ponownie udało nam się wyjść na prowadzenie. Po golu Sićko było 12:11 dla reprezentacji Polski. W końcowym fragmencie pierwszej części spotkania podopieczni Marcina Lijewskiego mogli powiększyć przewagę, ale niestety zabrakło im skuteczności.

Ostatecznie na przerwę obie ekipy udały się przy stanie 15:15.

Polacy i Farerzy pożegnali się z ME

Po wznowieniu gry Farerzy wyszli na prowadzenie po bramce z rzutu karnego. Trzy minuty później jednak to nasi reprezentanci znów mieli przewagę jednego gola (18:17). Biało-czerwoni jednobramkowe prowadzenie utrzymywali do 43. minuty. Wtedy udało nam się przechwycić piłkę i Jakub Szyszko trafił do pustej bramki. Dzięki temu odskoczyliśmy rywalom na dwa "oczka".

Niestety zamiast budować swoją przewagę, to po chwili została ona roztrwoniona. Farerzy zdobyli dwie bramki z rzędu i w 45. minucie spotkania znów był remis (22:22).

Na siedem minut przed końcem po przechwycie i golu Piotra Jędraszczyka mieliśmy dwie bramki przewagi. Nasi reprezentanci w ostatnim fragmencie gry zachowali zimną krew i nie pozwolili się dogonić. Mecz zakończy się ich zwycięstwem 32:28.

Dla obu zespołów był to ostatni występ na turnieju w Niemczech. Z grupy awans uzyskały reprezentacje Norwegii i Słowenii.

Polska - Wyspy Owcze 32:28 (15:15)

Polska: Mateusz Kornecki, Jakub Skrzyniarz – Damian Przytuła, Michał Daszek 3, Piotr Jędraszczyk 6, Michał Olejniczak, Bartłomiej Bis, Szymon Sićko 10, Paweł Paterek , Ariel Pietrasik 1, Kamil Syprzak 9, Mateusz Kosmala, Maciej Gębala 1, Jakub Szyszko 1, Przemysław Urbaniak, Mikołaj Czapliński 1

Wyspy Owcze: Pauli Jacobsen, Nicolas Satchwell - Helgi Hoydal 1, Leivur Mortensen 1, Allan Noroberg, Paetur Mikkjallson, Roi Hansen 2, Kjartan Johansen, Jonas Gunnarsson, Hakun av Teigum 10, Vilhelm Poulsen 2, Trondur Mikkelsen, Peter Krogh, Elias a Skipagotu 9, Oli Mittun 2, Teis Rasmussen 1