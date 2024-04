Tegoroczna impreza odbędzie sięw malowniczej scenerii Starego Miasta w Warszawie, pomiędzy Placem Teatralnym a Placem Piłsudskiego, co stanowi dodatkową atrakcję dla zawodników i kibiców.Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Roberta Korzeniowskiego, polskiego czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym. Po raz kolejny, wszystkich uczestników tej imprezy połączy przyjemne z pożytecznym, czyli pasja, sport, rozrywka i biznes.

„Aktywność fizyczna oraz zdrowy tryb życia to bezcenne źródła dobrostanu, który w codziennym życiu jest bardzo ważny, ponieważ daje nam siłę do działania. W WeNet od zawsze wspieramy je szczególnie, i to nie tylko dlatego, że Robert Korzeniowski jest naszym ambasadorem. Udział w wydarzeniach sportowych aktywizujących miłośników chodu sportowego, w tym młode pokolenie, to dla nas czysta przyjemność i satysfakcja.” – mówi Michał Wrzesiński, Chief Growth Officer w WeNet.