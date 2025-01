W samolocie pasażerskim linii American Airlines, który zderzył się w powietrzu z wojskowym helikopterem i spadł do rzeki Potomac przy podejściu do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana w Waszyngtonie byli łyżwiarze figurowi i trenerzy. Wśród nich rosyjscy mistrzowie świata Jewgenia Szyszkowa i Wadim Naumow. To nie pierwsza w historii katastrofa lotnicza maszyny, na pokładzie której podróżowali sportowcy.

Łyżwiarze figurowi i trenerzy wracali z obozu

19 piłkarzy Chapecoense zginęło w katastrofie w 2016 roku

Lista wypadków lotniczych z udziałem sportowców i działaczy: Łyżwiarze figurowi i trenerzy wracali z obozu Jewgienija Szyszkowa i Wadim Naumow - rosyjscy trenerzy oraz byli mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym par sportowych z 1994 roku byli na pokładzie samolotu pasażerskiego American Airlines, który zderzył się we środę czasu lokalnego z wojskowym śmigłowcem w pobliżu lotniska w Waszyngtonie i wpadł do Potomaku. Katastrofa samolotu w USA. Na pokładzie byli rosyjscy mistrzowie świata Zobacz również Reklama Sportowcy, trenerzy oraz członkowie ich rodzin wracali z obozu sportowego w Wichita w stanie Kansas – potwierdził amerykański związek sportowy łyżwiarzy figurowych. Los ofiar nie jest znany; z rzeki nie wyciągnięto dotąd żadnej żywej osoby. 19 piłkarzy Chapecoense zginęło w katastrofie w 2016 roku Poprzednio do tragedii tej skali doszło 28 listopada 2016 roku, kiedy to 19 z 22 piłkarzy brazylijskiego zespołu piłkarskiego Chapecoense zginęło w katastrofie w pobliżu kolumbijskiej miejscowości Medellin. Byli w drodze na pierwszy mecz finału Copa Sudamericana - odpowiednika Ligi Europejskiej. Lista wypadków lotniczych z udziałem sportowców i działaczy: 8 listopada 1948 - wypadek prywatnego samolotu nad Kanałem La Manche. Zginęli hokeiści reprezentacji Czechosłowacji, którzy lecieli z Paryża do Londynu. 4 maja 1949 - w drodze powrotnej z Lizbony 22 członków, w tym 18 piłkarzy AC Torino, zginęło w Turynie. Reklama 6 lutego 1958 - ośmiu piłkarzy mistrza Anglii Manchesteru United zginęło w Monachium. Piloci nie dali rady podnieść maszyny po starcie, a ta uderzyła w budynek nieopodal lotniska. 14 sierpnia 1958 - sześciu członków szermierczej reprezentacji Egiptu poniosło śmierć w katastrofie nad Oceanem Atlantyckim. 16 lutego 1961 - ośmiu piłkarzy pierwszoligowej drużyny piłkarskiej z Chile - Green Cross, zginęło w górach Las Lastimas. Wraku maszyny nie można było odnaleźć do... 2015 roku. 4 czerwca 1969 - ofiarą katastrofy lotniczej stał się Rafael Herrera Osuna - uznawany za najwybitniejszego zawodnika w historii tenisa meksykańskiego. W 1963 roku wygrał mistrzostwa USA (późniejszy turniej US Open). 26 września 1969 - 25 członków boliwijskiej drużyny futbolu amerykańskiego "The Strongest" zginęło w Andach. 14 listopada 1970 - 26 graczy studenckiej drużyny futbolu amerykańskiego Marshall University, poniosło śmierć w wyniku wypadku podczas lądowania w Huntington w USA. 13 października 1972 - 30 członków urugwajskiej drużyny w rugby zginęło w katastrofie w Chile. Katastrofę przeżyło 16 osób, które musiało wytrzymać w górach 72 dni w bardzo trudnych warunkach (zdecydowali się nawet na zjedzenie ciał zmarłych towarzyszy). 29 listopada 1975 - w katastrofie lotniczej zginął jeden z najlepszych kierowców w historii F1 - Norman Graham Hill – brytyjski kierowca wyścigowy. Awionetka, którą pilotował dwukrotny mistrz świata rozbiła się z powodu zamglenia pod Londynem. 13 grudnia 1977 - 14 zawodników i trener uniwersyteckiej drużyny koszykówki z Evansville - Bobby Watson, zginęło w USA. 16 marca 1978 - reprezentacja Polski w kolarstwie torowym oraz Bułgarii w gimnastyce artystycznej kobiet były na pokładzie samolotu, który z niewyjaśnionych przyczyn rozbił się we wsi Gabare niedługo po starcie z lotniska w Sofii. Wśród ofiar był były piłkarz narodowej drużyny Bułgarii, brązowy medalista olimpijski (1956) Georgi Dimitrow. 11 sierpnia 1979 - nad Dnieprodzierżyńskiem doszło do zderzenia dwóch radzieckich samolotów. Zginęli wszyscy pasażerowie. W maszynie lecącej z Taszkentu do Mińska podróżowało 17 piłkarzy klubu ze stolicy Uzbekistanu. Do tragedii doszło przez błąd kontrolera lotów. 14 marca 1980 - 22 członków amatorskiej bokserskiej reprezentacji USA zginęło w Warszawie. Samolot "LOT" rozbił się przy lądowaniu. 8 grudnia 1987 - 44 osoby, licząc piłkarzy, trenerów i działaczy peruwiańskiej drużyny piłkarskiej - Alianza, zginęło w Limie. 28 kwietnia 1993 - 18 piłkarzy reprezentacji Zambii i pięciu członków sztabu szkoleniowego poniosło śmierć w Libreville w Gabonie. 15 września 2007 - pierwszy brytyjski rajdowy mistrz świata, Colin McRae zginął w katastrofie pilotowanego przez siebie śmigłowca. 10 kwietnia 2010 - w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem wśrod 96 ofiar wypadku był także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Piotr Nurowski. 7 września 2011 - 35 zawodników, trenerów i działaczy rosyjskiego klubu hokejowego Lokomotiw Jarosław zginęło w wypadku nieopodal Jarosławia, 300 km na północny wschód od Moskwy. 28 listopada 2016 - 19 piłkarzy brazylijskiego zespołu piłkarskiego Chapecoense zginęło w katastrofie w pobliżu kolumbijskiej miejscowości Medellin. Byli w drodze na pierwszy mecz finału Copa Sudamericana - odpowiednika Ligi Europejskiej. 27 października 2018 - właściciel Leicester City, milioner z Tajlandii, Vichai Srivaddhanaprabha odleciał helikopterem z płyty boiska po meczu 10. kolejki Premier League z West Hamem. Niedługo później maszyna się rozbiła. Pięć osób, w tym polska pilotka – Izabela Lechowicz, zginęło na miejscu. 21 stycznia 2019 - awionetka z argetyńskim piłkarzem Emiliano Salą, który leciał do nowego klubu Cardiff, wpadła do Kanału La Manche. 26 stycznia 2020 roku - legendarny koszykarz Kobe Bryant, pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers i dwukrotny mistrz olimpijski, zginął w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas. 29 stycznia 2025 roku - Jewgienija Szyszkowa i Wadim Naumow mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym par sportowych z 1994 roku a także ośmiu sportowców tej dyscypliny byli na pokładzie samolotu pasażerskiego, który zderzył się z wojskowym śmigłowcem w pobliżu lotniska w Waszyngtonie i wpadł do rzeki. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Cudem uniknął katastrofy samolotu w USA. "To szaleństwo"

