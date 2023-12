Zawodnikom z tych krajów początkowo zakazano udziału w międzynarodowych zawodach po inwazji Rosji na Ukrainę, ale w ostatnim czasie wiele międzynarodowych federacji sportowych zdecydowało się dopuścić ich do udziału w zawodach i imprezach kwalifikacyjnych do igrzysk w Paryżu.

MKOl wezwany do szybkiej decyzji

Trzy dni temu międzynarodowe federacje sportowe oficjalnie zarekomendowały MKOl dopuszczenie Rosjan i Białorusinów jako sportowców neutralnych do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu - poinformowano po Szczycie Olimpijskim, który odbył się we wtorek w Lozannie.

W trakcie obrad przedstawiciele międzynarodowych federacji, 206 krajowych komitetów olimpijskich oraz sportowcy wezwali MKOl do "szybkiej" decyzji, aby umożliwić start w Paryżu nielicznej grupie sportowców z Rosji i Białorusi, którym już udało się pokonać przeszkodę kwalifikacyjną.

Przedstawiciele międzynarodowych federacji sportów letnich zwrócili się do MKOl o umożliwienie startu w igrzyskach Paryż 2024 tym indywidualnym neutralnym sportowcom, którzy zakwalifikowali się lub zakwalifikują dzięki wynikom. Ponadto poprosiły o wydanie decyzji w tej sprawie tak szybko, jak to możliwe, aby procedury kwalifikacji olimpijskich były jasne dla tych sportowców - napisano w relacji ze Szczytu, opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej MKOl.

60. Ukraińców z kwalifikacjami

Teraz, jak wszyscy inni, indywidualni sportowcy neutralni będą musieli przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na igrzyskach olimpijskich, w tym przepisów antydopingowych. Będą także, jak inni, musieli podpisać przed startem zaktualizowane "warunki uczestnictwa" obowiązujące w Paryżu 2024. Zawierają one m.in. zobowiązanie do poszanowania Karty Olimpijskiej, w tym "misji pokojowej ruchu olimpijskiego".

Wśród 4600 sportowców z całego świata, którzy do tej pory zakwalifikowali się do Paryża 2024, jest tylko 11 indywidualnych zawodników neutralnych (ośmiu z rosyjskim oraz trzech z białoruskim paszportem). Do chwili obecnej do Paryża zakwalifikowało się ponad 60 ukraińskich sportowców.

Bach apelował, by sportowcy nie "płacili" za działania rządu

W komunikacie MKOl ujawniono, że zgoda na start pod neutralnym sztandarem nie obejmuje zawodów drużynowych. Warunkiem startu w Paryżu będzie także potwierdzenie, że zawodnik czy zawodniczka nie wspiera aktywnie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na razie nie ujawniono, jak to będzie sprawdzane.

Decyzja MKOl nie była zaskoczeniem. Już w marcu MKOl po raz pierwszy zalecił federacjom międzynarodowym przywrócenie Rosjan i Białorusinów pod neutralnym sztandarem do swoich zawodów, odkładając jednocześnie "na odpowiedni czas" ostateczną decyzję w sprawie Paryża. Przewodniczący MKOl Thomas Bach wielokrotnie apelował o to, aby sportowcy nie musieli "płacić" za działania swojego rządu.

We wrześniu także Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyraził zgodę na występ sportowców z niepełnosprawnościami z Rosji i Białorusi w igrzyskach paraolimpijskich.