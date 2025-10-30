Jędrzejczak została przegłosowana

Zarząd światowej federacji pływackiej wysłał pismo do europejskiej federacji (European Aquatics), aby dostosowała się do jej decyzji i dopuściła do startu we wszystkich międzynarodowych zawodach pod neutralną flagą sportowców z Rosji i Białorusi. Aktualnie w Europie mogą występować tylko juniorzy z tych krajów, i to także bez eksponowania przynależności narodowej.

Jako jedyna byłam temu przeciwna podczas głosowania przeprowadzonego online. Argumentowałam, że starając się o organizację mistrzostw Europy, zresztą nadal ta uchwała European Aquatics obowiązuje, miałam świadomość, że pływacy z Rosji i Białorusi w seniorskich zawodach nie mogą startować na naszym kontynencie - powiedziała Jędrzejczak.

Argumenty Jędrzejczak nie trafiły do działaczy

Na spotkaniu via internet prezydent światowej federacji, pochodzący z Kuwejtu Husain Al Musalam oświadczył, że nie może pozwolić na dyskryminację zawodników różnych nacji. Wytłumaczyłam sprawę, w jakim jesteśmy miejscu, że Lublin jest bardzo blisko granicy z Ukrainą, gdzie toczy się wojna. Mamy wielu uchodźców u siebie. Stanęło na tym, że wszyscy oprócz mnie w zarządzie głosowali za wdrożeniem tych działań - dodała Jędrzejczak.

Mistrzyni olimpijska argumentowała, że organizacja nadrzędna w tak krótkim czasie nie powinna narzucać wytycznych, nie uwzględniając procesów przygotowań do imprezy. Mimo to Polka miała przeciw sobie kilkadziesiąt osób, w tym wiele z Europy.

Rosjanie mogą mieć kłopot w wjechaniem do Polski

Jędrzejczak jednocześnie przypomniała działaczom World Aquatics, że wciąż obowiązuje ministerialne rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia wjazdu do Polski obywateli Federacji Rosyjskiej. Poza wyjątkowymi przypadkami nie mogą oni liczyć na wizę wjazdową.

Mistrzostwa Europy w pływaniu na basenie 25-metrowym odbędą się w Lublinie w dniach 2-7 grudnia. Spodziewany jest udział ponad 600 zawodników z 40 krajów, co czyni tę imprezę jedną z największych w historii polskiego pływania. Do 16 listopada polscy pływacy mogą walczyć o kwalifikację do reprezentacji na ME. Spodziewany jest udział około 30 reprezentantów gospodarzy. Do rozdania będą łącznie 42 komplety medali (36 indywidualnych i sześć w sztafetach).