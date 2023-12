W Europie dano nam tylko jedną możliwość zakwalifikowania się na igrzyska olimpijskie” – powiedziała Winer. "Ale po co to wszystko? Bez flagi, bez hymnu, bez kibiców, w specjalnych strojach, do specjalnej muzyki, która zostałaby wybrana do gimnastyki artystycznej - powiedziała oburzona.

Reklama

Będzie wstyd, jeśli tam pojedziemy. Uważam, że będzie to dla Rosji bardzo upokarzające. A rosyjska gimnastyka artystyczna na pewno tam nie pojedzie i nigdy więcej nie wystąpimy bez flagi i hymnu Rosji – dodała, mając na myśli start w Paryżu.

Winer prywatnie jest żoną rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa, który do wybuchu wojny na Ukrainie kierował światową federacją szermierki.

Reklama

Rosyjska reprezentacja w tej dyscyplinie na mistrzostwach świata w 2021 roku w japońskim Kitakyushu, podobnie jak podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, była zmuszona wystąpić bez flagi i hymnu narodowego. To efekt decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), który podtrzymał dyskwalifikację, którą nałożyła na Rosję Światowa Agencja Antydopingowa (WADA).

8 grudnia MKOl ogłosił dopuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców do igrzysk w Paryżu w indywidualnym statusie neutralnym, z zastrzeżeniem szeregu kryteriów. Zgodnie z decyzją komitetu wykonawczego, neutralni sportowcy i ich personel muszą powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności związanej z flagą narodową, hymnem, godłem lub jakimkolwiek innym symbolem Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, federacji narodowych lub komitetów olimpijskich, a także od wspierania wojny w Ukrainie w jakiejkolwiek formie.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca – 11 sierpnia 2024 roku.