Piłkarz Bayernu Monachium Harry Kane strzelił 20 goli w 15 kolejkach Bundesligi. Oznacza to średnią 1,33 bramki na mecz. Jeśli Anglik do końca sezonu utrzyma taką skuteczność, to z łatwością pobije rekord Roberta Lewandowskiego, który w sezonie 2020/21 zanotował 41 trafień.