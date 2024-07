Według tygodnika "Time" złoty medalista z Hongkongu otrzyma 750 tys. dol., o 50 tysięcy mniej dostanie mistrz olimpijski z Singapuru, a 600 tys. dol. czeka na "złotego" Tajwańczyka.

Singapur wycenił także złoto w dyscyplinie drużynowej na 1,4 mln dol., a w zespole - np. sztafety lekkoatletyczne czy badmintonowe i tenisowe deble oraz miksty - na 1,05 mln. dol.

Sponsorem nagród w Hongkongu są oficjalne zakłady bukmacherskie w mieście, a w Singapurze odpowiednik polskiego Totalizatora Sportowego. Na Tajwanie (Chińskie Tajpej) nagrody za ewentualne medale sfinansowane zostaną ze specjalnego programu rządowego.

"Tylko" 37,5 tys. dol. dla mistrzów olimpijskich z USA

Do tej pory Hongkong wywalczył dwa złote medal w historii letnich igrzysk olimpijskich, w tym jeden w Tokio - mistrzem został florecista Ka Long Cheung, który w finale pokonał najlepszego w Rio de Janeiro Włocha Daniele Garozzo 15:11.

Jedynym złotym medalistą w historii startów Singapuru w IO jest pływak Joseph Schooling, który wywalczył krążek z najcenniejszego kruszcu w 2016 r. na 100 m stylem motylkowym. Tajwan ma siedem złotych medali, w tym dwa zdobyty w Tokio w 2021 - rywalizację w grze podwójnej mężczyzn w turnieju badmintona wygrali Lee Yang i Wang Chi-Lin, zaś w podnoszeniu ciężarów w kategorii 59 kg wśród kobiet najlepsza była Kuo Hsing-chun (ma także brąz z Rio de Janeiro w kat. 58 kg).

Dla porównania Amerykański Komitet Olimpijski, a także Paralimpijski nagrodzi każdego złotego medalistę kwotą w wysokości zaledwie 37,5 tys. dol. Na ekstra dodatek mogą liczyć przedstawiciele zapasów, którzy za mistrzostwo otrzymają od krajowej federacji 250 tys. dol. i pływacy - 75 tys. dol.

Polacy dostaną mieszkanie, pieniądze, diament, obraz i voucherem na wakacje

Polski Komitet Olimpijski tych, którzy przywiozą z stolicy Francji złoto wynagrodzi również sowicie - mieszkaniem dwupokojowym, kwotą 250 tys. złotych oraz diamentem, obrazem i voucherem na wakacje.

Na mieszkanie, ale jednopokojowe, liczyć mogą też przedstawiciele sportów liczących od dwóch do siedmiu osób. Pozostałe nagrody finansowe i rzeczowe są takie same, jak w sportach indywidualnych. W przypadku zdobycia dwóch medali nagrody rzeczowe nie ulegną podwojeniu, ale premia finansowa już tak.

Dla przedstawicieli sportów zespołowych przewidziano dwa miliony złotych do podziału za złoto, a każdy z członków drużyny otrzyma diament, obraz i voucher na wakacje.

Te same nagrody rzeczowe dostaną też trenerzy medalistów we wszystkich sportach, plus premie finansowe - 100 tys. za mistrzostwo.

W 2021 roku w Tokio polscy sportowcy zdobyli 14 medali, w tym cztery złote.