W komunikacie przekazano, że w chorwackich klubach Todorovica (Hajduk Split) i Loncara (HNK Rijeka) odnotowano przypadki koronawirusa, dlatego pewien czas będą musieli spędzić w izolacji. W tej sytuacji nie przyjadą na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie kadry narodowej w Zenicy.

Reklama

Selekcjoner Dusan Bajevic zdecydował się dodatkowo powołać 21-letniego Danilovica (Borac Banja Luka).

„Nie spodziewałem się tej nominacji. Byłem w szoku, kiedy zadzwoniła do mnie mama z wiadomością. Na kilka sekund nasza rozmowa urwała się, bo zaniemówiłem z wrażenia” – przyznał Danilovic, który zagrał do tej pory siedem razy w „młodzieżówce” swego kraju.

Wcześniej federacja piłkarska BiH podała, że na zgrupowaniu zabraknie skrzydłowego Servette Genewa Miroslava Stevanovica. Klub nie wyraził zgody na jego przyjazd, bowiem po powrocie do Szwajcarii musiałby poddać się dwutygodniowej kwarantannie.

W reprezentacji Bośni i Hercegowiny są m.in. Miralem Pjanic, który w nowym sezonie zagra w Barcelonie, Edin Dżeko z Romy, jak również obrońca Arsenalu Londyn Sead Kolasinac czy piłkarze Milanu - bramkarz Asmir Begovic oraz pomocnik Rade Krunic. Powołania otrzymali też znani z występów w Lechu Poznań bramkarz Jasmin Buric (obecnie Hapoel Hajfa) oraz napastnik Elvir Koljic (rumuńska Universitatea Craiova).

Z Polską zespół z Bałkanów, który czekają jeszcze baraże o udział w Euro 2021, zagrają w Zenicy 7 września, a trzy dni wcześniej we Florencji z Włochami.

Piłkarzy Bośni i Hercegowiny i cały personel zespołu narodowego czekają testy przed rozpoczęciem zgrupowania i przed zaplanowanym na 3 września lotem czarterowym do Włoch. Z uwagi na obecną sytuację, dziennikarze nie będą mogli wejść na teren cetrum treningowego w Zenicy. Federacja zobowiązała się przekazać mediom mi.n. zdjęcia i filmiki.

Polska z Bośnią i Hercegowiną rozegrała do tej pory trzy mecze towarzyskie, ostatni w 2011 roku. Dwa wygrała, a jeden zremisowała; bilans bramek 4-2.

Biało-czerwoni na inaugurację drugiej edycji LN zmierzą się 4 września w Amsterdamie z Holandią.

W pierwszej spadli z Dywizji A, jednak dzięki reformie rozgrywek i poszerzeniu najwyższej dywizji z 12 do 16 drużyn utrzymali się w niej, podobnie jak Niemcy, Chorwacja oraz Islandia.

Dywizje A, B i C składają się z czterech grup, a najniższa D - tylko z dwóch. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021. Polska stara się o rolę jego gospodarza.

Kadra Bośni i Hercegowiny na mecze Ligi Narodów z Włochami (4 września) i Polską (7 września):

Bramkarze: Ibrahim Sehic (Konyaspor Kulubu), Jasmin Buric (Hapoel Hajfa), Asmir Begovic (AC Milan).

Obrońcy: Toni Sunjic (Dynamo Moskwa), Sinisa Sanicanin (Vojvodina Nowy Sad), Ermin Bicakcic (TSG 1899 Hoffenheim), Besim Serbecic (FK Sarajevo), Sead Kolasinac (Arsenal Londyn), Eldar Civic (Ferencvarosi Budapeszt), Branimir Cipetic (NK Siroki Brijeg), Zoran Kvrzic (Kayserispor Kulubu).

Reklama

Pomocnicy: Miralem Pjanic (FC Barcelona), Gojko Cimirot (Standard Liege), Rade Krunic (AC Milan), Vladan Danilovic (Borac Banja Luka), Muhamed Besic (Everton), Anel Sabanadzovic (AEK Ateny), Amer Gojak (Dinamo Zagrzeb), Deni Milosevic (Konyaspor Kulubu).

Napastnicy: Edin Visca (Istanbul Basaksehir), Haris Duljevic