Niemcy

W pierwszym spotkaniu tego turnieju Niemcy zmierzyli się z Francją i było to dla nich bardzo wymagające starcie. Trójkolorowi potwierdzili swoją klasę i wygrali tę rywalizację, a podopieczni Joachima Loewa przekonali się, że muszą wznieść się na wyżyny, aby coś ugrać na tym turnieju. Po porażce w pierwszym meczu muszą się obudzić, a zadanie nie będzie łatwe, ponieważ zmierzą się z Portugalią. Co prawda Superbet zakłady bukmacherskie wskazują, że faworytem tego starcia będą Niemcy, którzy mogą wykorzystać atut swojego boiska, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że Portugalczycy idealnie radzą sobie w sytuacji, gdy przeciwnik ma piłkę, a oni mogą skoncentrować się na wyprowadzaniu szybkich kontrataków.

Niemcy mogą mieć przewagę mentalną przed tym spotkaniem, ponieważ cztery poprzednie starcia tych drużyn miały miejsce na wielkich turniejach, czyli Mistrzostwach Świata lub Europy i w każdym z tych przypadków lepsza okazała się niemiecka ekipa. Dodatkowo w dwóch poprzednich starciach Niemcy nie stracili nawet jednej bramki z tym przeciwnikiem.

Większym problemem Niemców wydaje się być obecnie ofensywa, w której Joachim Loew ciągle poszukuje odpowiedniego zestawienia, które będzie dawać najwięcej jakości. Sane i Werner rozpoczęli pierwszy mecz na ławce, jednak Gnabry, a także Havertz nie pokazali nic wielkiego w tym pojedynku.

Niemcy statystyki:

Niemcy mają serię czterech kolejnych wygranych z Portugalią.

Reprezentacja Niemiec przegrała w dwóch z ostatnich czterech meczów na swoim boisku.

Niemcy przegrali pierwsze spotkanie na Euro 2020 z Francją 1:0, po samobójczej bramce Hummelsa.

Reprezentacja Niemiec straciła przynajmniej jednego gola w czterech poprzednich meczach.

W dwóch ostatnich meczach z Portugalią Niemcy nie stracili nawet jednego gola.

Cztery poprzednie starcia pomiędzy tymi drużynami odbyły się na wielkich turniejach (Euro/MŚ) - wszystkie z nich wygrali Niemcy.

Niemcy ostatnią porażkę z tym rywalem zanotowali w 2000 roku podczas Euro.

Niemcy wygrali tylko jeden z czterech ostatnich meczów.

Portugalia

W 2016 roku niewiele osób spodziewało się, że Portugalia wygra Mistrzostwa Europy. Selecao mają obecnie o wiele lepszą drużynę, niż na tamtym turnieju, dlatego też nic dziwnego, że zakłady bukmacherskie wskazują na ten zespół w gronie głównych kandydatów do końcowego triumfu.

Portugalczycy przystąpią do meczu z Niemcami z nadzieją na przynajmniej remis, który powinien premiować ich do gry w dalszych fazach turnieju. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce Portugalia wygrała na wyjeździe z Węgrami w stosunku 0:3, jednak wynik nie oddaje przebiegu tej rywalizacji. Madziarzy dzielnie walczyli, a do 83 minuty na tablicy świetlnej widniał bezbramkowy remis. Pierwsza bramka zdobyta przez Portugalczyków otworzyła worek z bramkami.

Cristiano Ronaldo we wtorkowym spotkaniu stał się najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Europy. Portugalczyk zdobył odpowiednio swoją 10 i 11 bramkę na tym turnieju, dzięki czemu pobił wynik Platiniego.

Można się spodziewać, że Portugalia zagra w spotkaniu z Niemcami z kontry, w końcu mają w swoim składzie znakomitych zawodników, którzy są w stanie zaskoczyć rywala w każdej chwili. Ostatnie wspomnienia z rywalizacji przeciwko Niemcom nie są dla nich przyjemne, jednak warto przypomnieć, że w 2000 roku podczas Euro potrafili pokonać tego przeciwnika. Czy w sobotę uda im się przełamać blisko 21-letnią klątwę porażek z Niemcami?

Portugalia statystyki:

Portugalczycy w pierwszym meczu na Euro 2020 wygrali 0:3 z Węgrami.

Reprezentacja Portugalii nie straciła nawet jednego gola w trzech poprzednich meczach.

Cristiano jest najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Europy. Ma już na swoim koncie 11 trafień

Portugalia jest niepokonana w siedmiu poprzednich meczach.

Portugalia przegrała w czterech ostatnich starcia z Niemcami na wielkich turniejach.

Ostatnie zwycięstwo Portugalii z tym przeciwnikiem miało miejsce podczas Euro w 2000 roku.

Portugalia nie strzeliła nawet jednego gola dwóch ostatnich starciach z Niemcami.

Portugalczycy strzelili aż siedem goli w dwóch ostatnich meczach.

Portugalia ostatni raz schodziła z boiska pokonana w 2020 roku w starciu z Francją.

Portugalia strzeliła przynajmniej jednego gola w 3 z 5 ostatnich meczów między tymi drużynami.

Zakłady bukmacherskie

Spotkanie Niemcy vs Portugalia to bez wątpienia hit 2. kolejki Euro 2020. Niemcy zagrają na swoim boisku, co może być tutaj istotnym atutem, jednak nie potrafili wykorzystać tego aspektu podczas wtorkowego starcia z Francją.

Cztery kolejne zwycięstwa w meczach bezpośrednich, a także atut własnego boiska miały wpływ na propozycje zakładów bukmacherskich, co widać na podstawie zaproponowanych przeliczników. Niemcy są faworytem tego meczu, jednak mam wrażenie, że Portugalia jest tutaj niedoceniana. Selecao pokazali w pierwszym spotkaniu, że są drużyną turniejową, która doskonale wie, kiedy wyprowadzić kończący cios. Czy Niemcom uda się zatrzymać Cristiano Ronaldo? Zadanie nie będzie łatwe, jednak dobrą wiadomością powinien być tutaj fakt, że CR7 nie jest już tak szybki, jak w przeszłości i nie powinien siać spustoszenia, jak Mbappe w ostatnim spotkaniu.

Niemcy w ostatnich latach nie dość, że nie przegrywali z Portugalią, to jeszcze w dwóch kolejnych meczach nie stracili gola. Mimo wszystko nie sądzę, żeby wartościowym wyborem w tej rywalizacji była linia na BTTS (nie). Dla Portugalii nawet remis będzie dobrym wynikiem, ale Niemcy muszą zagrać o pełną pulę. Superbet zakłady bukmacherskie mają wiele typów na to spotkanie.

Nasi zachodni sąsiedzi w ostatnich meczach z Portugalią często znajdowali drogę do bramki, dlatego też można się pokusić o zagranie przedziału na 1-3 gole reprezentacji Niemiec. Zakład zakończy się powodzeniem, jeśli Niemcy zdobędą przynajmniej jedną, a maksymalnie trzy bramki.

Chcesz obstawić kartki w tym meczu albo w spotkaniu Polski z Hiszpanią? Sprawdź, kto będzie sędziował!

Autor tekstu: Mateusz Nowak – redaktor Zagranie.com, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej!